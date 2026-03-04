3. Liga
Die Bilder des 27. Spieltags: Osnabrück verteidigt Tabellenführung
Am 27. Spieltag der 3. Liga hat der VfL Osnabrück durch das 2:0 (2:0) gegen Viktoria Köln seine Tabellenführung verteidigt und konnte den Vorsprung auf den Relegationsplatz sogar auf vier Zähler vergrößern. Während der punktgleiche FC Energie Cottbus auf dem zweiten Platz 2:1 (0:0) beim VfB Stuttgart II siegte, ließ der MSV Duisburg auf dem dritten Rang beim 0:0 in Ingolstadt Punkte liegen. Damit rückt auch das Verfolgerfeld enger zusammen: Duisburg (3. Platz) und Wehen Wiesbaden (8. Platz) trennen nach diesem Spieltag nun vier Punkte.
Im Tabellenkeller konnte kein Team punkten. Dafür gewannen Alemannia Aachen (1:0 gegen den 1. FC Schweinfurt) und der SSV Jahn Regensburg (2:1 beim SC Verl) ihre Spiele und verschafften sich so Luft im Abstiegskampf. Auch der 1. FC Saarbrücken sammelte durch das 2:0 (1:0) gegen Wiesbaden drei Punkte und hat nun schon acht Punkte Vorsprung auf Erzgebirge Aue auf dem ersten Abstiegsplatz. DFB.de hat die besten Bilder der Englischen Woche.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
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