3. Liga

Die Bilder des 27. Spieltags: Osnabrück verteidigt Tabellenführung

04.03.2026
Heimsieg gegen Köln: Osnabrück bleibt Tabellenführer der 3. Liga Foto: IMAGO

Am 27. Spieltag der 3. Liga hat der VfL Osnabrück durch das 2:0 (2:0) gegen Viktoria Köln seine Tabellenführung verteidigt und konnte den Vorsprung auf den Relegationsplatz sogar auf vier Zähler vergrößern. Während der punktgleiche FC Energie Cottbus auf dem zweiten Platz 2:1 (0:0) beim VfB Stuttgart II siegte, ließ der MSV Duisburg auf dem dritten Rang beim 0:0 in Ingolstadt Punkte liegen. Damit rückt auch das Verfolgerfeld enger zusammen: Duisburg (3. Platz) und Wehen Wiesbaden (8. Platz) trennen nach diesem Spieltag nun vier Punkte.

Im Tabellenkeller konnte kein Team punkten. Dafür gewannen Alemannia Aachen (1:0 gegen den 1. FC Schweinfurt) und der SSV Jahn Regensburg (2:1 beim SC Verl) ihre Spiele und verschafften sich so Luft im Abstiegskampf. Auch der 1. FC Saarbrücken sammelte durch das 2:0 (1:0) gegen Wiesbaden drei Punkte und hat nun schon acht Punkte Vorsprung auf Erzgebirge Aue auf dem ersten Abstiegsplatz. DFB.de hat die besten Bilder der Englischen Woche.

  • VfL Osnabrück - Viktoria Köln Foto: IMAGO
  • VfL Osnabrück - Viktoria Köln Foto: IMAGO
  • VfL Osnabrück - Viktoria Köln Foto: IMAGO
  • VfB Stuttgart II - FC Energie Cottbus Foto: IMAGO
  • VfB Stuttgart II - FC Energie Cottbus Foto: IMAGO
  • VfB Stuttgart II - FC Energie Cottbus Foto: IMAGO
  • TSV 1860 München - Erzgebirge Aue Foto: IMAGO
  • TSV 1860 München - Erzgebirge Aue Foto: IMAGO
  • TSV 1860 München - Erzgebirge Aue Foto: IMAGO
  • SSV Ulm 1846 - TSG Hoffenheim II Foto: IMAGO
  • SSV Ulm 1846 - TSG Hoffenheim II Foto: IMAGO
  • SSV Ulm 1846 - TSG Hoffenheim II Foto: IMAGO
  • SC Verl - Jahn Regensburg Foto: IMAGO
  • SC Verl - Jahn Regensburg Foto: IMAGO
  • SC Verl - Jahn Regensburg Foto: IMAGO
  • TSV Havelse - F.C. Hansa Rostock Foto: IMAGO
  • TSV Havelse - F.C. Hansa Rostock Foto: IMAGO
  • TSV Havelse - F.C. Hansa Rostock Foto: IMAGO
  • 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden Foto: IMAGO
  • 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden Foto: IMAGO
  • 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden Foto: IMAGO
  • Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt Foto: IMAGO
  • Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt Foto: IMAGO
  • Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt Foto: IMAGO
  • FC Ingolstadt - MSV Duisburg Foto: IMAGO
  • FC Ingolstadt - MSV Duisburg Foto: IMAGO
  • FC Ingolstadt - MSV Duisburg Foto: IMAGO
  • Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim Foto: IMAGO
  • Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim Foto: IMAGO
  • Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim Foto: IMAGO

Kategorien: 3. Liga

Autor: dfb

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