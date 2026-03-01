3. Liga

Die Bilder des 26. Spieltags: Osnabrück übernimmt die Spitze

01.03.2026
Grüßt nach 26 Spielen von der Spitze: der VfL Osnabrück Foto: imago

Vier Teams haben die Tabelle der 3. Liga in dieser Saison bereits angeführt, am 26. Spieltag ist der fünfte Verein dazugekommen. Der VfL Osnabrück gewann sein Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue mit 3:1 (1:1) und löste den punktgleichen FC Energie Cottbus, der im Spitzenspiel gegen den weiter viertplatzierten SC Verl nicht über ein 0:0 hinaus kam, aufgrund des besseren Torverhältnisses als Primus ab. Der MSV Duisburg verpasste beim 1:1 (0:1) gegen den TSV Havelse den erneuten Sprung an die Spitze und reiht sich auf Rang drei ein.

Auch im Verfolgerfeld gab es Veränderungen: Hansa Rostock schob sich durch das 3:2 (1:0) gegen Rot-Weiss Essen an den Grugastädtern vorbei auf Platz sechs. Das nutzte auch der SV Wehen Wiesbaden und sprang durch den 2:1-Heimerfolg gegen den FC Ingolstadt gar auf den fünften Rang. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.

  • TSG Hoffenheim II - TSV 1860 München Foto: IMAGO
  • TSG Hoffenheim II - TSV 1860 München Foto: IMAGO
  • TSG Hoffenheim II - TSV 1860 München Foto: IMAGO
  • SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt Foto: imago
  • SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt Foto: imago
  • SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt Foto: imago
  • SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball Foto: imago
  • SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball Foto: imago
  • SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball Foto: imago
  • SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball Foto: imago
  • FC Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen Foto: imago
  • FC Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen Foto: imago
  • FC Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen Foto: imago
  • FC Viktoria Köln - VfB Stuttgart II Foto: imago
  • FC Viktoria Köln - VfB Stuttgart II Foto: imago
  • FC Viktoria Köln - VfB Stuttgart II Foto: imago
  • FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück Foto: imago
  • FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück Foto: imago
  • FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück Foto: imago
  • Energie Cottbus - SC Verl Foto: imago
  • Energie Cottbus - SC Verl Foto: imago
  • Energie Cottbus - SC Verl Foto: imago
  • SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen Foto: IMAGO
  • SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen Foto: IMAGO
  • SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen Foto: IMAGO
  • MSV Duisburg - TSV Havelse Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • MSV Duisburg - TSV Havelse Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • MSV Duisburg - TSV Havelse Foto: imago
  • 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken Foto: imago
  • 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken Foto: imago
  • 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken Foto: imago

Kategorien: 3. Liga

Autor: dfb

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