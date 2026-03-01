Die Bilder des 26. Spieltags: Osnabrück übernimmt die Spitze

Vier Teams haben die Tabelle der 3. Liga in dieser Saison bereits angeführt, am 26. Spieltag ist der fünfte Verein dazugekommen. Der VfL Osnabrück gewann sein Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue mit 3:1 (1:1) und löste den punktgleichen FC Energie Cottbus, der im Spitzenspiel gegen den weiter viertplatzierten SC Verl nicht über ein 0:0 hinaus kam, aufgrund des besseren Torverhältnisses als Primus ab. Der MSV Duisburg verpasste beim 1:1 (0:1) gegen den TSV Havelse den erneuten Sprung an die Spitze und reiht sich auf Rang drei ein.

Auch im Verfolgerfeld gab es Veränderungen: Hansa Rostock schob sich durch das 3:2 (1:0) gegen Rot-Weiss Essen an den Grugastädtern vorbei auf Platz sechs. Das nutzte auch der SV Wehen Wiesbaden und sprang durch den 2:1-Heimerfolg gegen den FC Ingolstadt gar auf den fünften Rang. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.