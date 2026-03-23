Google Pixel Frauen-Bundesliga
Die Bilder des 21. Spieltags: Topteams in Topform
Tabellenführer FC Bayern München und Eintracht Frankfurt machen es deutlich, der VfL Wolfsburg knapp: Die drei Spitzenteams haben sich am 21. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga am vergangenen Wochenende mit Siegen keinerlei Blöße gegeben. Auch im Abstiegskampf gibt es wenig Bewegung. Die letzten Vier der Liga gingen ohne Punkte vom Platz. DFB.de hat die Bilder des Spieltags.
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Autor: dfb
Fakten-Flash #21: Sechster Dreierpack für Freigang
Laura Freigang hatte entscheidenden Anteil am 4:1-Heimsieg von Eintracht Frankfurt gegen den HSV. Die SGS Essen stellte am vergangenen Spieltag einen Vereinsrekord auf und RB Leipzig zeigte sich dribbelstark. Der Fakten-Flash zum 21. Spieltag.
4:1 vor 6907 Fans: Union Berlin besiegt Bremen
Nach zuvor fünf Niederlagen in den ersten fünf Pflichtspielduellen mit dem SV Werder Bremen brach der 1. FC Union Berlin am 21. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga den Bann. Die "Eisernen" bezwangen die Gäste von der Weser mit 4:1 (3:0).
Werder-Stürmerin Alber: "Große Vorfreude" auf die Alte Försterei
Seit Beginn des Jahres trägt Mara Alber das Trikot des SV Werder. Die Offensivspielerin war im Sommer von der TSG Hoffenheim zum FC Chelsea gewechselt und ist bis zum Saisonende nach Bremen ausgeliehen. Mit DFB.de spricht sie darüber.