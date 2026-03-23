Die Bilder des 21. Spieltags: Topteams in Topform

Tabellenführer FC Bayern München und Eintracht Frankfurt machen es deutlich, der VfL Wolfsburg knapp: Die drei Spitzenteams haben sich am 21. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga am vergangenen Wochenende mit Siegen keinerlei Blöße gegeben. Auch im Abstiegskampf gibt es wenig Bewegung. Die letzten Vier der Liga gingen ohne Punkte vom Platz. DFB.de hat die Bilder des Spieltags.