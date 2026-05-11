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Bilder des 25. Spieltags: Trio kämpft um Europa

11.05.2026
Einer von drei Bewerbern für Rang drei: die TSG Hoffenheim Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Der FC Bayern München wurde nach dem 2:0 im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt als Meister gekürt, der VfL Wolfsburg feierte durch das 4:2 beim SC Freiburg die Vizemeisterschaft und der 1. FC Nürnberg sichert sich dank eines 3:0-Heimsiegs gegen die SGS Essen den Klassenverbleib. Die Essenerinnen haben so nur noch theoretische Chancen auf einen Nichtabstiegsplatz. Eine weitere Entscheidung fällt im Saisonfinale aber noch: Wer belegt Rang drei und spielt die Qualifikation zur Women's Champions League? Frankfurt hat als Dritter weiter die besten Chancen, doch Bayer Leverkusen (3:1 bei RB Leipzig) und die TSG Hoffenheim (2:0 bei Union Berlin) verkürzten den Rückstand auf zwei beziehungsweise drei Zähler. DFB.de hat die Bilder des Spieltags.

  • 1. FC Nürnberg - SGS Essen Foto: IMAGO
  • 1. FC Nürnberg - SGS Essen Foto: IMAGO
  • 1. FC Nürnberg - SGS Essen Foto: IMAGO
  • 1. FC Köln - Hamburger SV Foto: imago
  • 1. FC Köln - Hamburger SV Foto: imago
  • 1. FC Köln - Hamburger SV Foto: imago
  • SC Freiburg - VfL Wolfsburg Foto: imago
  • SC Freiburg - VfL Wolfsburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SC Freiburg - VfL Wolfsburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SV Werder Bremen - FC Carl Zeiss Jena Foto: IMAGO
  • SV Werder Bremen - FC Carl Zeiss Jena Foto: IMAGO
  • SV Werder Bremen - FC Carl Zeiss Jena Foto: IMAGO
  • 1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim Foto: IMAGO
  • 1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim Foto: IMAGO
  • 1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim Foto: IMAGO
  • RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga

Autor: dfb

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