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Bilder des 25. Spieltags: Trio kämpft um Europa
Der FC Bayern München wurde nach dem 2:0 im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt als Meister gekürt, der VfL Wolfsburg feierte durch das 4:2 beim SC Freiburg die Vizemeisterschaft und der 1. FC Nürnberg sichert sich dank eines 3:0-Heimsiegs gegen die SGS Essen den Klassenverbleib. Die Essenerinnen haben so nur noch theoretische Chancen auf einen Nichtabstiegsplatz. Eine weitere Entscheidung fällt im Saisonfinale aber noch: Wer belegt Rang drei und spielt die Qualifikation zur Women's Champions League? Frankfurt hat als Dritter weiter die besten Chancen, doch Bayer Leverkusen (3:1 bei RB Leipzig) und die TSG Hoffenheim (2:0 bei Union Berlin) verkürzten den Rückstand auf zwei beziehungsweise drei Zähler. DFB.de hat die Bilder des Spieltags.
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Autor: dfb
Fakten-Flash #25: Union knackt als erster Klub die "100.000"
Der 1. FC Union Berlin hat als erster Verein in der Geschichte der Frauen-Bundesliga die Marke von 100.000 Zuschauer*innen innerhalb einer Saison geknackt. DFB.de wirft einen Blick auf die spannendsten Zahlen, Daten und Fakten des 25. Spieltages.
3:1 in Leipzig: Bayer 04 rückt an Platz drei heran
Bayer 04 Leverkusen darf weiter auf die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb hoffen. Nach dem 3:1 (2:1)-Auswärtserfolg bei RB Leipzig hat die Werkself vor dem Saisonfinale nur noch zwei Punkte Rückstand auf den dritten Tabellenplatz.
Tickets für den Google Pixel Supercup der Frauen
Die Paarung für den Google Pixel Supercup der Frauen am 15. August (ab 19.30 Uhr) steht fest: Der Deutsche Meister FC Bayern München trifft auf den VfL Wolfsburg. Karten für die Partie in Ingolstadt gibt's im DFB-Ticketshop.