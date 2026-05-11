Bilder des 25. Spieltags: Trio kämpft um Europa

Der FC Bayern München wurde nach dem 2:0 im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt als Meister gekürt, der VfL Wolfsburg feierte durch das 4:2 beim SC Freiburg die Vizemeisterschaft und der 1. FC Nürnberg sichert sich dank eines 3:0-Heimsiegs gegen die SGS Essen den Klassenverbleib. Die Essenerinnen haben so nur noch theoretische Chancen auf einen Nichtabstiegsplatz. Eine weitere Entscheidung fällt im Saisonfinale aber noch: Wer belegt Rang drei und spielt die Qualifikation zur Women's Champions League? Frankfurt hat als Dritter weiter die besten Chancen, doch Bayer Leverkusen (3:1 bei RB Leipzig) und die TSG Hoffenheim (2:0 bei Union Berlin) verkürzten den Rückstand auf zwei beziehungsweise drei Zähler. DFB.de hat die Bilder des Spieltags.