3:1 in Leipzig: Bayer 04 rückt an Platz drei heran

Bayer 04 Leverkusen darf auch nach dem 25. und damit vorletzten Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb in der nächsten Saison hoffen. Nach dem 3:1 (2:1)-Auswärtserfolg am Montagabend bei RB Leipzig hat das Team von Trainer Roberto Pätzold vor dem Saisonfinale am Sonntag, 17. Mai, nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Eintracht Frankfurt.

Vor 933 Zuschauer*innen am Cottaweg, darunter auch DFB-Sportdirektorin Nia Künzer, brachte U 23-Nationalspielerin Lisa Baum (4.) die Gastgeberinnen zwar schon früh in Führung. Noch vor der Pause sorgten jedoch Cornelia Kramer (18.) und Lisa Baums DFB-Teamkollegin Katharina Piljic (38.) für die Wende. In der zweiten Halbzeit sorgte Riby Grant (80.) nur wenige Minuten nach ihrer Einwechslung für die Entscheidung und machte den fünften Leverkusener Sieg in Serie perfekt.

Am Sonntag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) treten alle drei Teams, die noch Chancen auf Platz drei besitzen, vor eigenem Publikum an. Eintracht Frankfurt (48 Punkte) empfängt den 1. FC Union Berlin, Bayer 04 Leverkusen (46 Zähler) tritt gegen den SV Werder Bremen an und die TSG Hoffenheim (45) gegen RB Leipzig.

Odebrecht: "Mehr Effizienz"

"Wir konnten gegen einen starken Gegner auf Augenhöhe mithalten", sagte RB-Trainer Jonas Stephan im Interview mit SPORT1. "Für die Spielerinnen, die uns verlassen, war es ein emotionaler Tag. Das steht diesmal im Vordergrund. Wir werden in den nächsten Monaten sicherlich einige spannende Transfers tätigen und erneut ambitioniert in die nächste Saison starten."

Ex-Nationalspielerin Viola Odebrecht, die ihren Vertrag als Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB Leipzig am Spieltag bis 2030 verlängert hatte, erklärte: "Wir hatten in dieser Saison schon sehr viele knappe Spiele, die wir auch hätten gewinnen können. Diesmal haben wir sogar einige Torschüsse mehr abgegeben als Leverkusen. Wir benötigen mehr Effizienz - sowohl in der Defensive als auch vor dem gegnerischen Tor. Deshalb war es in dieser Spielzeit ein Auf und Ab."

Bayer-Torschützin Katharina Piljic meinte: "Wir hatten uns fest vorgenommen, unsere Hausaufgaben zu erledigen, um am letzten Spieltag noch die Chance auf Platz drei zu haben. Das haben wir geschafft." Leverkusens Sportlicher Leiter Achim Feifel betonte: "Mit fünf Siegen in Serie und einer insgesamt guten Saison hat sich unser Team dieses Endspiel absolut verdient."

Schasching kehrt zurück

In der Anfangsformation von RB Leipzig gab es im Vergleich zur knappen 2:3-Niederlage bei Vizemeister VfL Wolfsburg nur eine Veränderung. Annabel Schasching kehrte nach abgesessener Gelbsperre auf ihre Stammposition im Mittelfeld zurück und verdrängte Gina Chmielinski auf die Bank. Verletzungsbedingt fehlten weiterhin Giovanna Hoffmann, Diana Nemeth, Lara Marti, Lou-Ann Joly, Luca Graf und Marleen Schimmer.

Leverkusens Trainer Roberto Pätzold sah nach dem 4:0-Auswärtserfolg bei der SGS Essen gar keinen Grund für Umstellungen und setzte auf dieselbe Startelf. Zum ersten Mal seit ihrem Wechsel zur Werkself lief Torjägerin Vanessa Fudalla wieder in Leipzig auf. Von 2020 bis 2025 hatte sie das RB-Trikot getragen. Verzichten musste die Gäste lediglich auf Caroline Kehrer (nach Meniskus-Operation) und Amy Wrigge (Kreuzbandriss).

Baum sorgt für Blitzstart

Kurz vor dem Abpfiff wurden sieben Spielerinnen offiziell verabschiedet. Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann (zum VfL Wolfsburg), Torhüterin Lina von Schrader (SC Freiburg), Kyra Spitzner (SGS Essen), Marlene Müller (Bayer 04 Leverkusen) sowie Rucy Grunenberg, Victoria Krug und Luca Graf werden Leipzig verlassen. Flügelspielerin Müller bestritt ihr letztes Heimspiel im RB-Trikot also gegen ihren zukünftigen Verein.

Von Beginn an entwickelte sich eine äußerst abwechslungsreiche Begegnungen mit zahlreichen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Dabei erwischten die Gastgeberinnen den deutlich besseren Start. Nach einem Zuspiel der früheren Leverkusenerin Delice Boboy setzte Lisa Baum zu einem unwiderstehlichen Dribbling an, ließ Selina Ostermeier stehen und traf von der Strafraumgrenze mit einem trockenen Linksschuss zum frühen 1:0 (4.) ins linke Eck.

In der Anfangsphase hatte RB Leipzig alles im Griff und hätte einen weiteren Treffer nachlegen können. Ein Distanzschuss von Lisa Baum strich nur knapp am Leverkusener Tor vorbei, nur wenige Sekunden später scheiterte Emilia Asgeirsdottir an Bayer-Torhüterin Rafaela Borggräfe, die bis dahin oft im Blickpunkt stand.

Piljic trifft sehenswert

Die Gäste aus dem Rheinland nutzten dann jedoch ihre erste Chance zum Ausgleich. Am Ende eines sehenswerten Spielzuges passte U 23-Nationalspielerin Loreen Bender den Ball von der rechten Seite an den ersten Pfosten, wo Cornelia Kramer einlief und entschlossen auf kurzer Entfernung zum 1:1 (18.) traf.

Mit dem Ausgleich im Rücken bekam Bayer 04 Oberwasser und erarbeitete sich deutlich mehr Spielanteile. Die besseren Möglichkeiten hatte aber weiterhin RB Leipzig. Marlene Müller wurde geblockt, Lisa Baums Flachschuss parierte Rafaela Borggräfe, ehe Delice Boboy nach einer starken Aktion gegen Selina Ostermeier aus der Drehung den Pfosten traf.

Wesentlich effektiver waren die Gäste. Nach einem Rückpass von Vanessa Fudalla nahm die künftige Wolfsburgerin Katharina Piljic vom linken Strafraumeck Maß und zirkelte die Kugel sehenswert zum 1:2 (38.) ins lange Eck. RB zeigte sich von dem plötzlichen Rückstand jedoch nicht geschockt, sondern setzte den Gegner sofort wieder unter Druck. So eroberte Annabel Schasching durch geschicktes und energisches Zweikampfverhalten am gegnerischen Strafraum den Ball, bekam das Spielgerät aber nicht an Rafaela Borggräfe vorbei. So ging es mit einer Leverkusener 2:1-Führung in die Kabinen.

"Jokerin" Grant sticht

Auch der zweite Durchgang startete rasant. RB-Kapitänin Sandra Starke scheiterte erst per Kopfball und dann auch mit einem Distanzschuss an Rafaela Borggräfe. Auf der Gegenseite zielte Katharina Piljic mit einem Schlenzer nur knapp vorbei. Beide Teams schenkten sich weiterhin nichts, die Qualität der Torchancen ließ allerdings zunächst spürbar nach.

Zu Beginn der Schlussphase bewies dann Bayer-Trainer Roberto Pätzold ein glückliches Händchen. Für die nach einem harten Einsteigen gegen ihre künftige Teamkollegin Marlene Müller verwarnte Loreen Bender kam Ruby Grant, die nur wenige Minuten später nach einem Steckpass von Katharina Piljic zum 3:1 (80.)-Endstand traf. Für die Engländerin war es der erste Treffer für Bayer 04. Unmittelbar zuvor hatte RB-Torhüterin Elvira Herzog noch zweimal glänzend gegen Carlotta Wamser pariert.

Die Leipzigerinnen, die in diesem Jahr noch kein Heimspiel verloren hatten, gaben trotz des Zwei-Tore-Rückstands nicht auf und versuchten alles, um noch einmal heranzukommen. Erst scheiterte Gina Chmielinski an einer Verteidigerin, dann zögerte die ebenfalls eingewechselte Rucy Grunenberg zu lange beim Abschluss. Kurz vor dem Abpfiff hatte dann noch einmal Gina Chmielinski den Anschlusstreffer auf dem Fuß, schoss die Kugel nach einem Zuspiel von Annabel Schasching jedoch an die Latte. So blieb es beim 1:3.