U 21-Männer
Di Salvo nominiert Darvich nach
U 21-Cheftrainer Antonio Di Salvo reagiert auf die vorzeitige Abreise von Max Finkgräfe, der aus gesundheitlichen Gründen als Vorsichtsmaßnahme die Länderspielreise nach Griechenland nicht mit antreten kann. Dafür rückt U 20-Nationalspieler Noah Darvich vom VfB Stuttgart in den Kader. Der 19-jährige Mittelfeldspieler ist noch am Samstagabend ins Teamhotel nach Wolfsburg angereist.
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation zur EURO 2027 am Dienstag, den 31. März (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX und auf JOYN), in Athen auf Griechenland. Es ist das Spitzenspiel in der Qualifikationsgruppe F, die Griechenland mit derzeit 18 Punkten vor der deutschen U 21-Nationalmannschaft (15 Punkte) anführt.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
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