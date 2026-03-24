Der Futsal-Bundestrainer bleibt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Vertrag mit Marcel Loosveld um weitere eineinhalb Jahre bis zum 31. Juli 2027 verlängert. Der 63 Jahre alte Niederländer ist bereits seit 2017 im Amt und soll die positive Entwicklung des Futsal in Deutschland weiter vorantreiben - sowohl mit der Nationalmannschaft als auch konzeptionell in der Trainer*innen-Ausbildung.

Loosveld sagt: "Es ist mir eine große Ehre, und ich bin sehr stolz darauf, meine Arbeit im DFB fortsetzen zu dürfen. Die Vertragsverlängerung bietet mir die Möglichkeit, den eingeschlagenen Weg im Futsal weiter zu festigen und eine klare Zukunftsvision zu entwickeln."

Unter Loosvelds Führung hat sich die Futsal-Nationalmannschaft mit großen Schritten Richtung europäisches Spitzenniveau entwickelt. Aktuell steht die DFB-Auswahl auf UEFA-Rang 24. Das nächste Ziel ist die Etablierung unter den Top 20 und das erneute Erreichen der Eliterunde in der FIFA Futsal-WM-Qualifikation.

"Leidenschaft, Expertise und Teamkultur"

Markus Stenger, DFB-Direktor Amateurfußball und Fußballentwicklung, sagt: "Marcel Loosveld steht wie kaum ein anderer für Leidenschaft, Expertise und echte Teamkultur im deutschen Futsal. Dank seiner internationalen Erfahrung, seiner fachlichen Exzellenz und seinem wertschätzenden Umgang genießt er auch nach neun Jahren als Futsal-Bundestrainer höchste Anerkennung bei Spielern und Staff. Besonders beeindruckend sind seine Führungskompetenz, seine stetige Eigenmotivation und die Fähigkeit, Menschen mitzunehmen und weiterzuentwickeln. Marcel brennt für den Futsal - und dieses Feuer überträgt sich auf das gesamte Umfeld. Wir sind überzeugt: Mit ihm an der Spitze können wir selbstbewusst die nächsten Schritte gehen, neue Impulse setzen und die Zukunft des deutschen Futsal weiterhin mutig gestalten."

Loosveld ergänzt: "Das Vertrauen des DFB in meine Person motiviert mich enorm. Mit unserem Trainer- und Betreuerstab können wir weiter an einer nachhaltigen Grundlage für Spieler, Trainer und Vereine der Futsal-Bundesliga arbeiten."

Professionalisierung der Futsal-Strukturen

Neben der Arbeit mit der Mannschaft treibt Loosveld auch die Professionalisierung der Futsal-Strukturen im DFB maßgeblich voran. So verantwortet er die sportliche Konzeption der Trainer*innenausbildung und der Talentförderung. Beispielhaft dafür sind die Futsal-Trainer-Lizenzen und weitere Ausbildungsformate. Ab der kommenden Saison starten bundesweit das Futsal-Trainer*innen-Zertifikat beziehungsweise eine aufbauende UEFA Futsal-C-Lizenz.

Als nächste sportliche Herausforderungen stehen am 11. April in Lüneburg gegen Italien und am 14. April in Hamburg gegen Kroatien die letzten Länderspiele der Saison auf dem Programm, bevor im Herbst 2026 in die Hauptrunde der WM-Qualifikation ansteht.