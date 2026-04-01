Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um Hans-Jürgen Kreische. Der 50-malige Nationalspieler der DDR ist in der Nacht vom 31. März auf den 1. April 2026 im Alter von 78 Jahren gestorben.

Sein Nationalmannschaftsdebüt feierte Kreische am 2. Februar 1968 in Santiago de Chile gegen die Tschechoslowakei. In diesem Spiel erzielte er gleich sein erstes von 25 Länderspieltoren. In der Rangliste der erfolgreichsten Angreifer der DDR-Auswahl belegt er damit gemeinsam mit Eberhard Vogel den zweiten Platz, nur Joachim Streich (55) traf noch häufiger. 1972 gehörte Kreische zum Aufgebot seines Landes bei den Olympischen Spielen. Im Spiel um Platz drei in München gegen die Sowjetunion traf er zum zwischenzeitlichen 1:2. Durch das 2:2-Endergebnis gewannen schließlich beide Teams die Bronzemedaille.

Vereinslegende von Dynamo Dresden

Zwei Jahre darauf vertrat der Offensivspieler die DDR bei der Weltmeisterschaft 1974 in der Bundesrepublik Deutschland. Auch beim deutsch-deutschen Duell mit der BRD, das die DDR dank eines Tores von Jürgen Sparwasser mit 1:0 gewann, stand Kreische auf dem Platz. Sein letztes Länderspiel bestritt er am 31. Juli 1975 in Ottawa beim 7:1 gegen Kanada.

Bei Dynamo Dresden wurde "Hansi" Kreische zur Vereinslegende. 1971 gewann er mit den Dresdnern das Double aus Meisterschaft und FDGB-Pokal. Weitere Meistertitel folgten 1973, 1976, 1977 und 1978. Zu den Vereinserfolgen kamen auch individuelle Auszeichnungen: 1971, 1972, 1973 und 1976 wurde Kreische Torschützenkönig der DDR-Oberliga, 1973 wurde er zum "Fußballer des Jahres" gewählt. 1977 beendete er seine Spielerkarriere. Im Anschluss blieb er als Trainer und Scout dem Fußball verbunden.