Der Start der deutschen Nationalmannschaft ins WM-Jahr ist gelungen. Heute Abend (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Stuttgart im zweiten Spiel des Jahres gegen Ghana passt Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Startaufstellung im Vergleich zum 4:3 in der Schweiz auf vier Positionen an. Neben Alexander Nübel, der für Oliver Baumann ins Tor rückt, spielen Pascal Groß, Nick Woltemade und Nathaniel Brown für Leon Goretzka, Leroy Sané und David Raum.

Die deutsche Aufstellung: 12 Nübel - 4 Tah, 5 Groß, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 11 Woltemade, 15 Schlotterbeck, 16 Stiller, 17 Wirtz, 18 Brown, 20 Gnabry.