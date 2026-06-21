DFB-Team als Gruppensieger im Sechzehntelfinale in Foxborough

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch das zweite Gruppenspiel bei der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gewonnen und sich durch das 2:1 gegen die Elfenbeinküste vorzeitig als Gruppensieger für die K.o.-Runde qualifiziert. Sie bestreitet ihr Sechzehntelfinale gegen einen Dritten aus Gruppe A, B, C, D oder F am Montag, 29. Juni (ab 22.30 Uhr MESZ), in Foxborough bei Boston.

Sollte sie das erste K.o.-Duell im Gillette Stadium gewinnen, bestreitet sie ihr Achtelfinale am Samstag, 4. Juli (ab 23 Uhr MESZ), in Philadelphia. Durch das 0:0 zwischen Außenseiter Curacao und Ecuador kann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Gruppe E im abschließenden Spiel gegen Ecuador in East Rutherford am Donnerstag (ab 22 Uhr MESZ, live in der ARD und bei MagentaTV) nicht mehr von Platz eins verdrängt werden.

Unklar ist allerdings noch, gegen welches Team Deutschland in Foxborough spielen wird - es gibt noch 13 mögliche Gegner für das erste deutsche K.o.-Spiel bei einer WM seit dem Finale 2014. Das FIFA-Reglement sieht für die Festlegung aller Duelle einer Mannschaft mit einem Dritten 495 (!) Kombinationsmöglichkeiten vor. Bundestrainer Nagelsmann sieht das locker: "Die anderen Gruppen können wir ja nicht beeinflussen. Es kommt eine gute Mannschaft auf uns zu - mal früher, mal später. Aber es sind sowieso alles gute Teams, die uns bevorstehen."