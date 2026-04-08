DFB schreibt Medienrechte für 3. Liga neu aus

Der aktuelle Medienrechte-Vertrag der 3. Liga geht im Sommer in seine letzte Saison. Für die kommende Rechteperiode ab der Saison 2027/2028 schreibt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun die nationalen audiovisuellen Verwertungsrechte neu aus und lädt interessierte Unternehmen zur Teilnahme am Vergabeverfahren ein. Die Rechte werden erneut für vier Jahre vergeben - beginnend mit der Saison 2027/2028 bis einschließlich der Spielzeit 2030/2031.

Die Ausschreibung beinhaltet Rechtepakete für Liveübertragungen und umfassende Highlightverwertungen für alle Spiele der 3. Liga im Free- und Pay-TV. Die Liverechte werden in drei Szenarien ausgeschrieben. Der Kompletterwerb aller Liverechte durch einen Erwerber ist möglich. Mindestens 38 Spiele pro Saison werden weiterhin frei empfangbar zu sehen sein, je nach Ausgang des Bieterwettbewerbs sind auch deutlich mehr Spiele im Free-TV möglich.

"Mit Medienpartnern die Faszination der Liga transportieren"

Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Die 3. Liga hat sich in den vergangenen Jahren sportlich und wirtschaftlich hervorragend entwickelt. Sie steht heute so stabil da wie nie zuvor. Gleichzeitig ist sie mit ihrer hohen Zahl an jungen, deutschen Spielern ein zentraler Baustein in der Talentförderung. Die 3. Liga bietet Profifußball zum Anfassen, eine besondere Nähe zu den Fans und einen ausgeglichenen sportlichen Wettbewerb, der sie einzigartig macht. Die Ausschreibung der Medienrechte soll die positive Entwicklung fortführen und auch das Medienprodukt 3. Liga weiter schärfen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Medienpartnern die Faszination der Liga zu transportieren und ihren besonderen Charakter für Fans in ganz Deutschland erlebbar zu machen."

Für die Vergabe der Rechtepakete führt die DFB GmbH & Co. KG ein offenes, transparentes und diskriminierungsfreies Ausschreibungsverfahren durch.

Unternehmen können ihr Interesse ab sofort per E-Mail an ausschreibung.medienrechte@dfb.de bekunden und das Registrierungsformular mit den Verfahrensregelungen für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren anfordern. Die Registrierungsfrist zur Teilnahme an dem Ausschreibungsverfahren läuft bis zum 22. September 2026. Das genannte Datum ist keine Ausschlussfrist.

Die Auktionsphase ist für den Zeitraum 29. September bis 1. Oktober 2026 geplant.

Für weitere Informationen oder Fragen können sich interessierte Unternehmen jederzeit an das Medienrechte-Team der DFB GmbH & Co. KG unter der E-Mailadresse ausschreibung.medienrechte@dfb.de wenden.