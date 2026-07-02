DFB-Schiris: Wechsel in der sportlichen Leitung

Deutschlands Rekordschiedsrichter Dr. Felix Brych übernimmt mit Beginn der neuen Saison die sportliche Leitung der Schiedsrichter der 2. Bundesliga in der DFB Schiri GmbH. Er folgt am 1. Juli auf Rainer Werthmann, der sich nach zwölf Jahren in verantwortlicher Rolle beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in den Ruhestand verabschiedet.

Brych, seit vergangenem Oktober Mitglied der sportlichen Leitung und bislang für den Bereich Talententwicklung und Spitzencoaching verantwortlich, blickt mit Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit einer aus seiner Sicht "sehr homogenen, motivierten und sportlichen Gruppe: Ich freue mich nicht nur darauf, mit den verschiedenen Schiedsrichter-Typen zusammenzuarbeiten, sondern insbesondere darauf, die positive Entwicklung voranzutreiben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch etwas herauszuholen."

Brych, der neben der Rekordanzahl von 69 Champions-League- und 359 Bundesligaspielen auch 139-mal in der 2. Bundesliga pfiff, lobt die Leistung seines Vorgängers: "Rainer hat richtig gute Arbeit geleistet. Er hat immer wieder neue Talente entdeckt und diese in der Gruppe der Zweitliga-Schiris zusammengeführt. Diese Arbeit möchte ich fortsetzen."

Werthmann coacht weiter Video-Assistenten

Werthmann, früher selbst Bundesliga-Schiedsrichter, fungierte seit 2019 als Sportlicher Leiter der 2. Bundesliga und zudem als Coach der Video-Assistenten. Zuvor war er bereits in der Talentförderung sowie in der Betreuung der Schiedsrichter-Assistenten innerhalb der Schiedsrichter-Kommission des DFB tätig. Seine Rolle als Coach im Bereich der Video-Assistenten wird der 67-Jährige weiterhin wahrnehmen. "Ich blicke mit Dankbarkeit und auch ein wenig Stolz auf die Jahre als Sportlicher Leiter der 2. Bundesliga zurück", sagt Werthmann. "Der besondere Teamspirit in unserem Kader hat mich immer beeindruckt und die Zusammenarbeit mit den Schiedsrichtern zu etwas Besonderem gemacht. Gemeinsam haben wir in den letzten drei bis vier Jahren einen großen personellen Umbruch im Kader vollzogen – und das, ohne dabei an Qualität einzubüßen."

Was seine Nachfolge angeht, hat Werthmann keinerlei Bedenken - im Gegenteil: "Ich bin überzeugt, dass das Team der Zweitliga-Schiedsrichter und alle damit verbundenen Herausforderungen bei Felix in besten Händen sind. Er wird den Aufgabenbereich mit frischen Ideen bereichern und die Arbeit mit seinem enormen Fachwissen, seiner Professionalität und Energie erfolgreich fortführen. Ich wünsche Felix, dass ihm die Arbeit mit den Aktiven und allen Mitarbeiter*innen der DFB Schiri GmbH genauso viel Spaß bereitet, wie mir und dass er gemeinsam mit dem Team Herausragendes erreichen wird."

"Felix wird neue Impulse setzen"

Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation in der DFB Schiri GmbH, spricht Werthmann für seine Tätigkeit seinen Dank aus: "Mit Rainer Werthmann geht eine Persönlichkeit, die den Fußball lebt und der die Zweitliga-Schiedsrichter wie kein anderer kennt. Sein Anteil an der erfreulichen Entwicklung der Gruppe ist nicht hoch genug einzuschätzen. Dafür möchte ich mich zutiefst bei Rainer bedanken!"

Mit der Auswahl von Felix Brych als dessen Nachfolger sieht Kircher die Förderung der Talente auf einem guten Weg: "Felix Brych kennt die Entwicklungsschritte hin zu einem Schiedsrichter von Weltklasseformat. Dass insbesondere die Gruppe der Zweitliga-Schiedsrichter, aber auch alle anderen Schiedsrichter*innen unter unserem Dach künftig noch mehr von seiner Expertise profitieren werden, lässt mich mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Felix wird als Sportlicher Leiter neue Impulse setzen und den Schiedsrichtern der 2. Bundesliga beste Rahmenbedingungen liefern, um die nächsten Schritte zu gehen."