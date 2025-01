DFB-Pokal der Frauen: Alle Viertelfinalspiele live im TV

Feiertag für alle Frauenfußballfans: Alle vier Viertelfinalpartien im DFB-Pokal der Frauen werden live im TV übertragen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die kommenden Pokalspiele zeitgenau angesetzt, gespielt wird jeweils am Mittwoch, 12. Februar (ab 18.30 Uhr).

Pay-TV-Sender Sky zeigt in der Runde der letzten Acht die Bundesligaduelle zwischen der TSG Hoffenheim und Pokalsieger VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen und dem SV Werder Bremen sowie zwischen Meister FC Bayern München und Tabellenführer Eintracht Frankfurt, ebenso wie die Zweitligabegegnung zwischen dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach live als Einzelspiele und in einer Konferenz. Die Topbegegnung Bayern gegen Frankfurt wird zusätzlich in der ZDF-Mediathek kostenfrei gestreamt.

Die Halbfinalpartien sind für den 22. und 23. März 2025 terminiert, ehe am 1. Mai 2025 das große Finale im Kölner RheinEnergieStadion steigt.