Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Im Rahmen der Kampagne "Orange The World" von UN Women Deutschland werden die Spielerinnen bei den beiden abschließenden Länderspielen des Jahres mit speziellen Badges auf den Ärmeln ihrer Trikots und Aufwärmshirts auflaufen.

Das DFB-Team trifft in der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0.15 Uhr MEZ, live im ZDF) im argentinischen La Plata auf Gastgeber Argentinien. Am Freitag, 4. Dezember (ab 22.15 Uhr MEZ, live in der ARD), folgt im brasilianischen Rio de Janeiro die Partie gegen Peru. Mit den Badges macht die Frauen-Nationalmannschaft auf die Kampagne und das wichtige Anliegen aufmerksam, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu beenden. Auch auf den LED-Banden werden die Botschaften zu sehen sein.

"Gewalt gegen Frauen und Mädchen darf keinen Platz haben"

Kapitänin Giulia Gwinn sagt: "Gewalt gegen Frauen und Mädchen betrifft uns alle und darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Als Frauen-Nationalmannschaft möchten wir deshalb erneut unsere Reichweite nutzen, um Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema zu schaffen und gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt zu setzen."

"Orange The World" findet jährlich vom 25. November, dem Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, statt. 16 Tage lang soll mit der Farbe Orange weltweit ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt werden. 2026 stellt UN Women Deutschland insbesondere die Verantwortung von Männern bei der Beendigung geschlechtsspezifischer Gewalt in den Vordergrund. Nicht alle Männer sind Täter - aber alle können mit klarer Haltung, Aufmerksamkeit und aktivem Handeln dazu beitragen, Gewalt zu verhindern und Betroffene zu unterstützen.

Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" bietet Betroffenen sowie Menschen aus ihrem Umfeld unter der Nummer 116 016 und online unter hilfetelefon.de kostenlos, anonym und rund um die Uhr Unterstützung in 17 Sprachen. Weitere Informationen zur Kampagne gibt es auf www.gewalt-stoppen.org.