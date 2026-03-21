Futsal

Deutsche Futsal-Meisterschaft der Junioren in Duisburg

21.03.2026
Foto: Neil Baynes/Getty Images

Nachdem am vergangenen Wochenende die Frauen und Juniorinnen ihre Deutschen Futsal-Meisterschaften ausgespielt haben, sind heute und morgen die männlichen A-, B- und C-Junioren in der Sportschule Wedau in Duisburg an der Reihe. Alle Partien des Wochenendes werden erneut live und kostenlos auf Sporteurope.TV übertragen. Zusätzlich können die Spielstände über FUSSBALL.DE eingesehen werden. Weitere Inhalte und Eindrücke vor Ort gibt es über den DFB-Futsal-Kanal auf Instagram

An den drei Junioren-Wettbewerben nehmen jeweils sechs Mannschaften teil, die sich über ihre Leistungen in den regionalen Meisterschaften qualifiziert haben. Gespielt wird jeweils in zwei Dreiergruppen. Analog zu den Frauen und Juniorinnen trifft in der Vorrunde jedes Team einmal auf seine beiden Gruppengegner. Morgen kommt es zu den Halbfinalspielen, in denen jeweils die Gruppenersten auf die Zweiten der Parallelgruppe treffen. Anschließend folgt das Platzierungsspiel um Platz fünf zwischen den beiden Dritten der Vorrundengruppen. Die Verlierer der Halbfinalpartien treffen im Spiel um Platz drei aufeinander, die siegreichen Halbfinalisten spielen das Finale um die Deutsche Meisterschaft aus. 

Die Gruppen der A-Junioren

Gruppe A: 

MTV Ramelsloh  

Rostocker FC  

JFG Schaumberg-Prims  

Gruppe B: 

Niendorfer TSV (Titelverteidiger) 

TS Ober-Roden 

TuS BW Königsdorf  

Die Gruppen der B-Junioren

Gruppe A: 

SC Fortuna Köln  

SG Germania Wiesbaden 

SC Idar-Oberstein  

Gruppe B: 

SV Heimstetten 

SC Staaken 

SV Eichede  

Die Gruppen der C-Junioren

Gruppe A: 

VFC Plauen  

FV Ravensburg  

FC Viktoria Köln  

Gruppe B: 

SV Elversberg 

JFV Lüneburg 

Hombrucher SV 

Kategorien: Futsal

Autor: mah

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