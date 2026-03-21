Deutsche Futsal-Meisterschaft der Junioren in Duisburg

Nachdem am vergangenen Wochenende die Frauen und Juniorinnen ihre Deutschen Futsal-Meisterschaften ausgespielt haben, sind heute und morgen die männlichen A-, B- und C-Junioren in der Sportschule Wedau in Duisburg an der Reihe. Alle Partien des Wochenendes werden erneut live und kostenlos auf Sporteurope.TV übertragen. Zusätzlich können die Spielstände über FUSSBALL.DE eingesehen werden. Weitere Inhalte und Eindrücke vor Ort gibt es über den DFB-Futsal-Kanal auf Instagram.

An den drei Junioren-Wettbewerben nehmen jeweils sechs Mannschaften teil, die sich über ihre Leistungen in den regionalen Meisterschaften qualifiziert haben. Gespielt wird jeweils in zwei Dreiergruppen. Analog zu den Frauen und Juniorinnen trifft in der Vorrunde jedes Team einmal auf seine beiden Gruppengegner. Morgen kommt es zu den Halbfinalspielen, in denen jeweils die Gruppenersten auf die Zweiten der Parallelgruppe treffen. Anschließend folgt das Platzierungsspiel um Platz fünf zwischen den beiden Dritten der Vorrundengruppen. Die Verlierer der Halbfinalpartien treffen im Spiel um Platz drei aufeinander, die siegreichen Halbfinalisten spielen das Finale um die Deutsche Meisterschaft aus.

Die Gruppen der A-Junioren

Gruppe A:

MTV Ramelsloh

Rostocker FC

JFG Schaumberg-Prims

Gruppe B:

Niendorfer TSV (Titelverteidiger)

TS Ober-Roden

TuS BW Königsdorf

Die Gruppen der B-Junioren

Gruppe A:

SC Fortuna Köln

SG Germania Wiesbaden

SC Idar-Oberstein

Gruppe B:

SV Heimstetten

SC Staaken

SV Eichede

Die Gruppen der C-Junioren

Gruppe A:

VFC Plauen

FV Ravensburg

FC Viktoria Köln

Gruppe B:

SV Elversberg

JFV Lüneburg

Hombrucher SV