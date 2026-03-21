Futsal
Deutsche Futsal-Meisterschaft der Junioren in Duisburg
Nachdem am vergangenen Wochenende die Frauen und Juniorinnen ihre Deutschen Futsal-Meisterschaften ausgespielt haben, sind heute und morgen die männlichen A-, B- und C-Junioren in der Sportschule Wedau in Duisburg an der Reihe. Alle Partien des Wochenendes werden erneut live und kostenlos auf Sporteurope.TV übertragen. Zusätzlich können die Spielstände über FUSSBALL.DE eingesehen werden. Weitere Inhalte und Eindrücke vor Ort gibt es über den DFB-Futsal-Kanal auf Instagram.
An den drei Junioren-Wettbewerben nehmen jeweils sechs Mannschaften teil, die sich über ihre Leistungen in den regionalen Meisterschaften qualifiziert haben. Gespielt wird jeweils in zwei Dreiergruppen. Analog zu den Frauen und Juniorinnen trifft in der Vorrunde jedes Team einmal auf seine beiden Gruppengegner. Morgen kommt es zu den Halbfinalspielen, in denen jeweils die Gruppenersten auf die Zweiten der Parallelgruppe treffen. Anschließend folgt das Platzierungsspiel um Platz fünf zwischen den beiden Dritten der Vorrundengruppen. Die Verlierer der Halbfinalpartien treffen im Spiel um Platz drei aufeinander, die siegreichen Halbfinalisten spielen das Finale um die Deutsche Meisterschaft aus.
Die Gruppen der A-Junioren
Gruppe A:
MTV Ramelsloh
Rostocker FC
JFG Schaumberg-Prims
Gruppe B:
Niendorfer TSV (Titelverteidiger)
TS Ober-Roden
TuS BW Königsdorf
Die Gruppen der B-Junioren
Gruppe A:
SC Fortuna Köln
SG Germania Wiesbaden
SC Idar-Oberstein
Gruppe B:
SV Heimstetten
SC Staaken
SV Eichede
Die Gruppen der C-Junioren
Gruppe A:
VFC Plauen
FV Ravensburg
FC Viktoria Köln
Gruppe B:
SV Elversberg
JFV Lüneburg
Hombrucher SV
Kategorien: Futsal
Autor: mah
DFB verlängert mit Marcel Loosveld
Der DFB hat den Vertrag mit Marcel Loosveld um eineinhalb Jahre bis zum 31. Juli 2027 verlängert. Der 63 Jahre alte Niederländer ist seit 2017 im Amt und soll die positive Entwicklung des Futsal in Deutschland weiter vorantreiben.
Niendorf, Staaken und Plauen sind Futsal-Juniorenmeister 2026
In der Sportschule Wedau in Duisburg fanden heute die Meisterschaftsentscheidungen um die Futsal-Juniorenmeisterschaft 2026 statt. Der Niendorfer TSV, der SC Staaken und der VFC Plauen krönten zwei intensive Turniertage mit einem Titel.
Futsal-Bundesliga startet in die Play-offs
Nur eine Woche nach Ende der regulären Saison in der Futsal-Bundesliga starten am Samstag die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft. Alle Duelle im Viertelfinale werden in einer Best-of-three-Serie ausgespielt.