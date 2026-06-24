Deutsche Fußballkultur in New York erleben und kostenlosen WM-Schal sichern!

Nach Toronto richtet sich der Blick auf das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag. Wer die WM-Atmosphäre gemeinsam mit anderen Fans erleben möchte, findet im German House of Soccer in New York eine zentrale Anlaufstelle für deutsche Anhänger*innen. Das German House of Soccer hat bereits seit dem 11. Juni geöffnet und ist noch bis zum 11. Juli ein Treffpunkt für deutsche Fans. Neben der Live-Übertragung vieler WM-Spiele erwarten die Besucher*innen Ausstellungen rund um den deutschen Fußball, Fan-Aktivitäten, Special Guests sowie ein vielfältiges Angebot an Essen und Getränken.

Fan-Treffpunkt am Times Square

Doch damit nicht genug: Am Mittwoch, 24. Juni, verwandelt sich der Times Square in einen Treffpunkt für deutsche Fans. Die Fanszene der Nationalmannschaft ruft dazu auf, ab 17 Uhr Ortszeit am Times Square zusammenzukommen, um gemeinsam WM-Stimmung zu verbreiten und sich auf das bevorstehende Spiel einzustimmen. Alle Fans sind eingeladen, Teil der Aktion zu sein und für ein starkes gemeinsames Bild in weißen Shirts oder Trikots zu erscheinen. Anschließend geht die gemeinsame Einstimmung im German House of Soccer weiter.

Der Eintritt im German House of Soccer ist kostenlos. Für den Einlass ist lediglich eine vorherige Registrierung erforderlich. Nach der Anmeldung wird das persönliche E-Ticket direkt per E-Mail zugesendet. Hier geht‘s zur Programmübersicht und zur Registrierung!

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Special für Fan Club Mitglieder

Für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft lohnt sich ein Besuch im German House of Soccer gleich doppelt. Als besonderes Extra können sich Mitglieder dort einen exklusiven WM-Seidenschal kostenlos sichern. Auch Neumitglieder profitieren von der Aktion und erhalten das besondere WM-Souvenir direkt bei ihrem Beitritt im Fan Club vor Ort. Wer sich seinen Schal noch nicht abgeholt hat, kann dies noch bis zum 11. Juli in New York nachholen.

Ein fester Bestandteil der Fan-Treffpunkte während der Vorrunde sind außerdem die Spieltag-Pins. Diese gibt es gegen eine Spende für den guten Zweck. Der gesamte Erlös geht an die Sozialheld*innen. Die Organisation setzt sich für mehr Inklusion und Barrierefreiheit ein und engagiert sich dafür, dass Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Nun freuen wir uns auf das Wiedersehen mit allen Fans in New York und auf ein schönes Beisammensein!