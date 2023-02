Zwickau: Ronny Thielemann wird neuer Trainer

Knapp zwei Wochen nach der Beurlaubung von Joe Enochs ist der Drittligist FSV Zwickau auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Der 49 Jahre alte Fußball-Lehrer Ronny Thielemann wird am Montag bei den Westsachsen erwartet und am Nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Im heutigen Heimspiel gegen Spitzenreiter SV 07 Elversberg (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport und im MDR) wird das Team noch einmal von Interimstrainer Robin Lenk betreut.

Ex-Profi Thielemann kickte während seiner aktiven Laufbahn für den FC Erzgebirge Aue, den FC Hansa Rostock, FC Energie Cottbus, FC Sachsen Leipzig und FC Carl Zeiss Jena. Er bestritt unter anderem 39 Spiele in der Bundesliga und 13 Partien in der 2. Bundesliga. Als Cheftrainer betreute er bislang nur den 1. FC Magdeburg in der Saison 2011/2012 der damaligen Regionalliga Nord.

Zwei Aufstiege als Assistent von Jens Härtel

Viele Jahre war Ronny Thielemann später als Assistent von Jens Härtel für den 1. FC Magdeburg (1. Juli 2014 bis 12. November 2018) und zuletzt für den FC Hansa Rostock (9. Januar 2019 bis 6. November 2022) tätig. Mit beiden Klubs gelang der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Den FSV Zwickau soll er jetzt vor dem Abstieg aus der 3. Liga bewahren.

Bereits am Dienstag wird Thielemann dann zum ersten Mal mit seiner neuen Mannschaft auf dem Platz stehen und die erste Einheit leiten. Sein Debüt gibt er am Samstag, 25. Februar (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport und im MDR) in der Partie bei der SpVgg Bayreuth.

[mspw]