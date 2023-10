Zweite Runde: Saarbrücken gegen Bayern, Leipzig in Wolfsburg

Spannende Paarungen in der zweiten DFB-Pokalrunde: Drittligist 1. FC Saarbrücken darf sich über ein Heimspiel gegen den Rekordpokalsieger FC Bayern München freuen. Titelverteidiger RB Leipzig hat mit einem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg ein denkbar schweres Los gezogen. Das ergab die Auslosung mit Losfee Shkodran Mustafi und Ziehungsleiter Peter Frymuth.

Eintracht Frankfurt, das RB im Endspiel der vergangenen Saison unterlag, muss beim FC Viktoria Köln antreten. Arminia Bielefeld empfängt den Hamburger SV, die SpVgg Unterhaching hat Fortuna Düsseldorf zu Gast und der SV Sandhausen trifft auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen.

Dortmund zuhause gegen Hoffenheim

Der letzte verbliebene Regionalligist FC 08 Homburg bekommt es mit der SpVgg Greuther Fürth zu tun. Besonders packend sind auch die Partien von Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim und das Zweitligaduell zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04.

Die zweite Runde wird am 31. Oktober und 1. November ausgetragen. Die zeitgenauen Ansetzungen der Partien gibt der DFB zeitnah bekannt. Das große Finale um den DFB-Pokal findet in dieser Saison am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt.

Die zweite Runde im Überblick

FC Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt

Arminia Bielefeld - Hamburger SV

FC 08 Homburg - SpVgg Greuther Fürth

SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf

SV Sandhausen - Bayer 04 Leverkusen

1. FC Saarbrücken - FC Bayern München

FC St. Pauli - FC Schalke 04

1. FC Nürnberg - FC Hansa Rostock

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

SC Freiburg - SC Paderborn

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin

Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln

