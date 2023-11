Zwei Erstligaduelle im Pokalachtelfinale

Obwohl nur noch sechs Erstligisten im Lostopf waren, steigen im Achtelfinale um den DFB-Pokal gleich zwei reine Bundesligaduelle. Im vermeintlichen Topspiel empfängt der VfB Stuttgart in der Runde der letzten 16 Borussia Dortmund. Zudem bekommt es Borussia Mönchengladbach mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Dies ergab die Auslosung, die in der Halbzeitpause des Frauen-Topspiels FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg von Para-Radsportlerin Denise Schindler als Losfee im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vorgenommen wurde. Die Achtelfinalpartien werden am 5. und 6. Dezember 2023 ausgespielt.

Bayern-Bezwinger 1. FC Saarbrücken aus der 3. Liga trifft auf den Vorjahresfinalisten Eintracht Frankfurt - und darf sich somit auf ein erneutes Spektakel gegen einen Erstligisten im Ludwigspark freuen. Auf den letzten verbliebenen Regionalligisten, den FC 08 Homburg, wartet mit dem Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli ebenfalls eine sehr reizvolle Aufgabe. Bundesliga-Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen empfängt in einem NRW-Duell den SC Paderborn 07.

Abgerundet wird das Achtelfinale von drei reinen Zweitligavergleichen mit jeweils reichlich Tradition: Hertha BSC bekommt es zuhause mit dem Hamburger SV zu tun. Außerdem hat der 1. FC Kaiserslautern den 1. FC Nürnberg zu Gast und der 1. FC Magdeburg empfängt Fortuna Düsseldorf.

Die Runde der letzten Acht wird dann zweigeteilt am 30./31. Januar und 6./7. Februar ausgetragen. Das Finale im Olympiastadion Berlin ist für den 25. Mai 2024 terminiert.

Das Achtelfinale im Überblick

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund

1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg

Hertha BSC - Hamburger SV

FC Homburg - FC St. Pauli

Bayer Leverkusen - SC Paderborn

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf

