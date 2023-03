Würth und DFB starten gemeinsame Initiative

Würth und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) haben eine gemeinsame Initiative gestartet, um Amateurvereine in Deutschland zu unterstützen und die Vereinskultur zu stärken. Die Aktion, die auf FUSSBALL.DE, DFBnet, DFB.de und über verschiedene Würth-Kanäle beworben wird, soll es Vereinen ermöglichen, ihre Infrastruktur zu verbessern und ihre Einrichtungen zu renovieren oder auszubauen.

Um an der Aktion teilzunehmen, brauchen die Vereine lediglich ihren Vereinsnamen und ihre Renovierungs- oder Bauvorhaben/-projekte für das kommende Jahr auf einer eigens hierfür eingerichteten Microsite anzugeben. Vom neuen Innenanstrich bis hin zum kompletten Neubau des Vereinsheims darf alles dabei sein. Bis zum 28. Mai 2023 können Vereine an der Aktion teilnehmen. Unter allen Projekteinreichungen werden 500 Vereine ausgelost, die das exklusive "Unsere Vereinsheimwerker"-Starterpaket erhalten, bestehend aus zwölf Bällen, Ballsack und einem hochwertigen Würth-Werkzeugkoffer.

Jeweils 1000 Euro für die Top 100

Nach dem 28. Mai kann für die teilnehmenden Vereine auf einer Online-Plattform abgestimmt werden. Die Top 100 erhalten jeweils 1000 Euro als Unterstützung zu ihrem Projekt.

Im Laufe der Projektumsetzung kürt eine hochkarätige Jury die Top-10-Projekte. Die Vereine erhalten dann bei der offiziellen Veranstaltung im November 2023 jeweils weitere 10.000 Euro.

Jury-Mitglieder:

Renate Lingor (DFB), ehm. Deutsche Nationalspielerin

Jens Nowotny (DFB), ehm. Deutscher Nationalspieler

Cacau, ehm. Deutscher Nationalspieler

Maria Würth (Würth), Geschäftsbereichsleiterin Kunst und Kultur

Christian Würth (Würth), Bereichsleiter Services & Systeme

Norbert Heckmannm (Würth), Sprecher der Geschäftsleitung

DullenMIKE, eFootball-Nationalspieler

Gerade Amateurvereine sind häufig auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um ihre Einrichtungen instand zu halten oder ausbauen zu können. Die Aktion von Würth und dem DFB bietet diesen Vereinen die Chance, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern und sich Geldpreise als Unterstützung für die individuelle Renovierung oder Instandhaltung zu sichern. Denn nur, wenn auch die Infrastruktur passt, können Vereine ihren Mitgliedern eine attraktive Sportumgebung bieten.

Meldet euch also jetzt über die Website an und überzeugt Würth, den DFB, weitere Experten und eure Online-Community mit euren Heimwerker-Ideen. Der Einsendeschluss für die Anmeldung ist am 28. Mai 2023 – anschließend beginnt das Community-Voting. Die Prämierung der Gewinner ist für Ende November geplant. Lasst uns gemeinsam den Amateurfußball in Deutschland stärken! Viel Erfolg!