Wück nominiert den Kader für FIFA U 17-WM

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft tritt mit 21 Spielern aus 14 verschiedenen Vereinen bei der FIFA U 17-Weltmeisterschaft an. Trainer Christian Wück nominiert die drei Fritz-Walter-Medaillen-Gewinner Paris Brunner, Noah Darvich und Assan Ouédraogo sowie mit Max Moerstedt den aktuell treffsichersten Torjäger der Junioren-Bundesligen. Insgesamt baut sich das Team um eine Achse an Führungsspielern auf, die bereits beim Gewinn der Europameisterschaft im Juni wichtige Rollen einnahmen.

Coach Wück sagt zur Nominierung: "Nach dem Gewinn des Europameistertitels mit dem Jahrgang 2006 freuen wir uns auf einen weiteren Höhepunkt im Nachwuchsfußball, die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Als Mannschaft wollen wir an die Leistungen beim EM-Turnier in Ungarn anknüpfen und Deutschland auf der größtmöglichen Bühne mit Herz und Leidenschaft repräsentieren. Uns erwartet eine anspruchsvolle Gruppenphase, in die wir mit dem Zwischenziel starten, in die K.o.-Runde einzuziehen. Danach wollen wir auch auf diesem Niveau um den Titel mitspielen. Dass wir dafür auf viele Spieler des EM-Kaders zurückgreifen können, freut uns natürlich und wir danken den Vereinen für die gute Kooperation."

Vom 10. November bis zum 2. Dezember spielen insgesamt 24 Mannschaften einen neuen globalen Champion in Indonesien aus. Deutschland nimmt als amtierender Europameister am Turnier für Spieler des Jahrgangs 2006 teil. Fans können im Livestream auf FIFA+ kostenlos dabei sein, wenn die Wück-Auswahl in Gruppe F als eine von fünf europäischen Mannschaften in das Turnier einsteigt. Gegner in der Gruppenphase sind Mexiko, Neuseeland und Venezuela.

[dfb]