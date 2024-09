Wolfsburg vs. BVB und Mainz vs. FC Bayern live im Free-TV

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die zweite DFB-Pokalrunde der Saison 2024/2025 zeitgenau angesetzt. Am 29. Oktober stehen acht Begegnungen an, acht weitere Partien werden am 30. Oktober ausgespielt. Die ARD überträgt am Dienstag, 29. Oktober (ab 20.45 Uhr), das Bundesligaduell in der Volkswagen Arena zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund, das ZDF am Mittwoch, 30. Oktober (ab 20.45 Uhr), den Auftritt von Rekordpokalsieger FC Bayern München beim 1. FSV Mainz 05. Sky überträgt wie gewohnt alle 16 Partien der zweiten Pokalrunde live.

Eröffnet wird die zweite Hauptrunde am Dienstag, 29. Oktober (ab 18 Uhr, live auf Sky), mit vier Spielen: Unter anderem empfängt dann Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen den Zweitligisten SV Elversberg, Regionalligist Kickers Offenbach hat als klassentiefster verbliebener Klub im Wettbewerb den Zweitligisten Karlsruher SC zu Gast. Die zweite Runde schließen vier Partien am Mittwochabend, 30. Oktober, ab.