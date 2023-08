Wolf: "Freude, Intensität und Wiederholung"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler haben U 20-Trainer Hannes Wolf als neuen DFB-Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung vorgestellt. DFB.de war dabei.

Hannes Wolf über ...

... die Ausgangslage: In Deutschland haben wir schon seit längerem das Problem, dass es uns in der Breite an Qualität fehlt. Bei vielen Jugendspielern geht die Freude am Spiel auf dem Weg verloren - das sind die Entwicklungen, die zeigen, dass sich etwas ändern muss.

... seinen Ansatz fürs Training: Freude, Intensität und Wiederholung machen ein gutes Training aus und sind für uns ganz entscheidend. Jede Minute des Trainings ist da, um die individuelle Qualität der Spieler zu verbessern. Wir sind heute auf einem Niveau, dass wir konkret sagen können, was gutes Training ausmacht - und das werden wir auch tun. Wir werden das Training in den Vordergrund stellen. Wir müssen in Deutschland jetzt aktiv daran arbeiten, gute Spieler zu entwickeln, die anderen Nationen sind einfach zu stark. Wir haben tolle, junge Spieler, die in den Profiligen eingesetzt werden. Es ist unsere Aufgabe, die Spieler so zu entwickeln, dass sie bereits im Alter von 18, 19 Jahren bereit für die Profiligen sind. Wir müssen die Leute dazu kriegen sich mehr mit Jugendfußball und Trainingsformen zu beschäftigen. Ich sehe auch, dass die jungen Leute bereit dafür sind, diesen Weg zu gehen.

... sein Kompetenzteam: Wenn man uns alle nimmt, dann haben wir aus allen Perspektiven das Know-How, um über Fußball und Training zu reden: aus der Defensiv- und Offensivperspektive, aus dem Mädchen- und Frauenfußball und aus dem Jugendfußball. Das ist entscheidend, wir brauchen dieses Team. Wir wollen erst mal den Kern von Training vermitteln. Ich freue mich da riesig drauf und bin total stolz, dass solche Persönlichkeiten für den Kinder- und Jugendfußball aufstehen, das ist sehr außergewöhnlich.

Bernd Neuendorf über ...

... Wolfs neue Rolle: Er ist ein wichtiger Baustein für unsere neue Struktur im DFB. Wir wissen, dass wir besonders im Nachwuchs eine gute Entwicklung brauchen, und Hannes bringt eine Menge Erfahrung mit - nicht nur im Nachwuchsfußball, sondern auch im Profibereich, das war uns ganz wichtig. Er ist echter Fachmann und lebt den Fußball. In den Gesprächen hat uns besonders gefallen, dass er vor Energie sprudelt und voller Tatendrang ist. Er wird dem DFB guttun, in unserer neuen Struktur wollen wir den Teamgedanken nach vorne stellen, dafür ist Hannes der perfekte Mann.

... die neuen Strukturen: Wir wollen klare Zuständigkeiten und klare Ansprechpartner, deshalb war es uns in den letzten Monaten ein Anliegen, etwas an der Struktur zu ändern. Wir wollen drei Sportdirektoren, die unter einer Geschäftsführung stehen und für die Bereiche Männer-Nationalmannschaft, Nachwuchs und Frauen-Nationalmannschaft zuständig sind. Mit Rudi Völler und Hannes Wolf haben wir schon zwei Bereiche abgedeckt, aktuell sind wir noch auf der Suche nach einer Geschäftsführung und einem Sportdirektor oder einer Sportdirektorin für den Frauenbereich. Wir wollen, dass sich die Direktoren vor allem auf den Sport konzentrieren können, um unsere sportlichen Ziele konkreter verfolgen zu können.

Rudi Völler über ...

... Wolfs neue Rolle: Die Funktion ist auf Hannes Wolf perfekt zugeschnitten. Er ist ein Glücksfall für uns. Ich habe in Leverkusen sehr eng mit ihm zusammengearbeitet, damals war schon zu erkennen, dass er seinen Schwerpunkt auf den Nachwuchs- und Jugendbereich legt. Das hat mich beeindruckt, er hat immer über den Tellerrand geschaut.

... Wolfs künftiges Wirken: Ich freue mich darüber, ich bin neugierig, wie alles abläuft. Ich kenne Hannes Wolf sehr gut und weiß: Er brennt schon darauf, gleich loszulegen. Er hätte gerne schon vor einigen Wochen angefangen. Sein Tatendrang zeichnet ihn und sein Kompetenzteam aus.

[dfb]