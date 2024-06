Weltmeister Mustafi wird U 17-Co-Trainer

Kurz vor dem Jubiläum des WM-Siegs von 2014 übernimmt einer der Weltmeister eine neue Aufgabe beim Deutschen Fußball-Bund: Shkodran Mustafi steigt als Co-Trainer von Marc Meister im Nachwuchsfußball ein. Ab dem 1. Juli begleitet der 20-malige Nationalspieler die deutschen Talente des Jahrgangs 2008.

Mustafi sagt: "Den Gedanken, als Trainer Erfahrungen sammeln zu wollen, trage ich schon länger in mir. Dass es nun so früh kommt, ist einerseits schade, weil ich gerne noch länger selbst Fußball gespielt hätte. Andererseits freue ich mich total auf die kommende Zeit und darauf, beim DFB meine ersten Schritte als Trainer zu machen. Ich möchte all die Erfahrungen, die ich in meiner Zeit von der U 15 bis zur U 21 und natürlich bei der A-Nationalmannschaft gesammelt habe, an die Jungs weitergeben."

"Auf diesem Weg wollen wir ihn begleiten"

Kai Krüger sagt: "Shkodran hat alles erlebt: Er ist Weltmeister und er hat unter spannenden Trainerpersönlichkeiten in Europas Top-Ligen gespielt. Als wir hörten, dass er seine aktive Karriere beendet, war uns klar, dass wir ihn für unser ‚Team DFB‘ gewinnen wollen." Der Leiter der Junior*innen-Nationalmannschaften weiter: "Wir sind überzeugt, dass er ein toller Trainer werden kann. Auf diesem Weg wollen wir ihn begleiten. Mit seiner Verpflichtung bleiben wir unserer Philosophie treu, nicht nur Spieler, sondern auch Trainer zu entwickeln. In unseren Gesprächen haben wir Shkodrans Leidenschaft für die Vermittlung seiner Erfahrungen von Beginn an gespürt. Er lebt den Fußball – künftig in einer neuen Rolle, in unserem Team!"

Zwischen Mai 2014 und Oktober 2017 absolvierte Mustafi 20 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Dabei erzielte der Verteidiger zwei Tore. Zuvor durchlief er alle Nachwuchsteams von der U 15 bis zur U 21 und holte 2009 mit der U 17 den Europameistertitel. Neben dem WM-Coup in Brasilien feierte der gebürtige Bad Hersfelder 2017 mit der A-Nationalmannschaft auch den Gewinn des Confederations Cup.

