"Weltbeste Schiris aller Zeiten": Ehrung für Steinhaus-Webb, Merk und Brych

Drei ehemaligen FIFA-Referees aus Deutschland wird eine große Ehre und historische Auszeichnung zuteil: Bibiana Steinhaus-Webb ist die "Beste Schiedsrichterin aller Zeiten", Dr. Markus Merk und Dr. Felix Brych belegen bei den Männern den zweiten und dritten Platz. Das geht aus einer von der International Federation of Football for History & Statistics (IFFHS) veröffentlichten Rangliste hervor.

Die IFFHS, die jährlich auch die Weltschiedsrichterin und den Weltschiedsrichter des Jahres auszeichnet, hat eine Methode entwickelt, um die weltbesten Unparteiischen aller Zeiten zu bestimmen. Dafür wurden die Top 20 jedes Jahresrankings seit 1987 (bei den Frauen seit 2012) berücksichtigt und die Plätze bepunktet.

Das Ergebnis: Der Italiener Pierluigi Collina führt die männliche Rangliste mit 191 Punkten an, dahinter folgen auf dem Treppchen Dr. Markus Merk mit 184 Punkten sowie Dr. Felix Brych (161 Punkte). Hellmut Krug belegt mit 96 Punkten den 17. Platz. In der weiblichen Liste hat es Bibiana Steinhaus-Webb mit 171 Punkten auf den ersten Platz geschafft, knapp vor Esther Staubli aus der Schweiz (169) und Kateryna Monzul aus der Ukraine (160). Ebenfalls unter den Besten: DFB- und FIFA-Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein (Platz 10).

Steinhaus-Webb: "Ein Beleg für die gute Ausbildung"

Bibiana Steinhaus-Webb, die als bislang einzige Frau Spiele in der Bundesliga geleitet hat, sagt: "Ich freue mich sehr über diese Anerkennung. Umso mehr, wenn meine Geschichte anderen Schiedsrichterinnen Mut machen kann, sich hohe Ziele zu setzen und ihre Träume zu verfolgen." Die deutsche Repräsentanz sei jedoch nicht nur den Aktiven zu verdanken: "Jede und jeder, die Zeit und Muße in die Ausbildung unserer deutschen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter investiert, sollte stolz auf diese namenhafte Liste sein. Mit insgesamt fünf Offiziellen unter den 'Besten Schiedsrichter*innen aller Zeiten' zu sein, ist kein Glück, sondern ein Beleg für gute Ausbildung, strukturierte Fortbildung und viele engagierte Ehrenamtliche, die hervorragende Arbeit leisten", so die DFB-Schiedsrichterin des Jahres von 2007 bis 2011, 2017 und 2018 sowie Welt-Schiedsrichterin des Jahres 2013, 2014, 2017 und 2018.

Dr. Markus Merk ist dreimaliger Weltschiedsrichter des Jahres (2004, 2005 und 2007) und siebenmaliger DFB-Schiedsrichter des Jahres (1995, 1996, 2000, 2003, 2004, 2006 und 2008), freut sich über die Platzierung in der Allzeit-Bestenliste: "Es ist eine große Auszeichnung, die Leistung und Kontinuität über nahezu zwei Jahrzehnte an der Spitze würdigt. Ich freue mich auch für Bibiana und Felix, zeigt doch das Ranking den hohen internationalen Stellenwert der DFB-Schiedsrichter in der Vergangenheit. Dies sollte genügend Ansporn und Anspruch für jetzige und zukünftige Schiedsrichtergenerationen sein."

Brych: "Mit einer solchen Ehrung gar nicht gerechnet"

DFB-Schiedsrichter Dr. Felix Brych, den der Statistikverband zuletzt auch zum besten Referee der ersten 20 Jahre des 21. Jahrhunderts und zudem des vergangenen Jahrzehnts ernannt hatte, sagt zu seinem dritten Platz: "Mit einer solchen Ehrung und Anerkennung meiner Lebensleistung als Sportler habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich bin dankbar und natürlich auch stolz, zusammen mit diesen fantastischen Kollegen an der Spitze der weltbesten Schiedsrichter aller Zeiten zu stehen." Der 47-Jährige ist zweimaliger Weltschiedsrichter des Jahres (2017 und 2021) und fünfmaliger DFB-Schiedsrichter des Jahres (2013, 2015, 2016, 2018 und 2021).

Für Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB-Schiri GmbH, spiegelt diese Auszeichnung auch den hohen Leistungsstand des europäischen Schiedsrichterwesens wider: "Es ist großartig, dass in beiden Rankings europäische Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter die Spitzenplätze belegen. Große Anerkennung, höchster Respekt und herzliche Gratulation allen. Und besonders freuen wir uns darüber, dass drei dieser großen Schiedsrichter-Persönlichkeiten aus Deutschland kommen. Ein Riesenkompliment an Bibiana Steinhaus-Webb, Dr. Felix Brych und Dr. Markus Merk."

Auch Peter Sippel, Sportlicher Leiter der Bundesliga-Schiedsrichter, gratuliert: "Diese Auszeichnung spiegelt die herausragenden Leistungen unserer drei erfolgreichen Ausnahmeschiedsrichter wider und bestätigt die Leistungsfähigkeit der deutschen Schiedsrichter im Allgemeinen. Bibiana, Markus und Felix sind Vorbilder und wir freuen uns, wenn sich die nachfolgenden Generationen an deren Einstellung, Professionalität und Leistungen orientieren."

