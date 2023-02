Vorwerk wird Partner der DFB-Frauen

Der Deutsche Fußball-Bund und das Wuppertaler Familienunternehmen Vorwerk schließen erstmalig eine Partnerschaft im Rahmen des Rechteerwerbs rund um die Frauen-Nationalmannschaft des DFB. Für Vorwerk ist es das erste Sponsorship einer Nationalmannschaft. Als neuer Exklusiv-Partner der Frauen-Nationalmannschaft wird Vorwerk die Frauen sichtbar aktivieren und kommunikativ begleiten.

Das Wuppertaler Traditionsunternehmen erwirbt neben einem klassischen Rechtepaket auch exklusive Sichtbarkeiten auf der Trainings-Oberbekleidung und auf den Hymnenjacken der Spielerinnen. Vorwerk erhält zudem das exklusive Recht, neben der Dachmarke, auch Vorwerks Premium-Marken "Kobold" und "Thermomix" im Rahmen der Frauen-Nationalmannschaft zu platzieren und damit eine Multi-Brand-Aktivierung zu ermöglichen. Auch im Bereich gesunder und ausgewogener Ernährung ist eine Zusammenarbeit geplant.

"Wir begrüßen Vorwerk herzlich als neues Teammitglied im Partner-Portfolio unserer Frauen-Nationalmannschaft. Vorwerk begibt sich in ihrer langen Historie das erste Mal in ein Sponsoring einer Nationalmannschaft und macht damit einen neuen innovativen Schritt. Dass dies gemeinsam mit unserer Frauen-Nationalmannschaft geschieht, ehrt uns und bestätigt die tolle Leistung des Teams auf und neben dem Platz." sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co.KG. "Zusammen werden wir die Partnerschaft authentisch, abwechslungsreich und unterhaltsam aufladen."

"Vorwerk steht für Innovation, Qualität und eine starke Community aus Beraterinnen und Beratern, Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie bei der Frauen-Nationalmannschaft entstehen durch enorme Leidenschaft großartige Leistungen. Für uns das perfekte Match", sagt Dr. Thomas Stoffmehl, Vorstandssprecher der Vorwerk SE & Co. KG.

Vorwerk wird bereits am morgigen Dienstag, 21. Februar, beim Testspiel der DFB-Auswahl gegen Schweden in Duisburg als offizieller Partner in Erscheinung treten. Sportlicher Höhepunkt des Jahres wird dann die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland werden.

Die Vorwerk SE & Co. KG ist ein im Jahre 1883 gegründetes Familienunternehmen. Sitz der Holding ist Wuppertal (Deutschland). Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix®, Staubsauger Kobold). Als Direktvertriebsunternehmen sucht Vorwerk stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf bank. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,4 Milliarden Euro (2021) und ist in mehr als 60 Ländern aktiv.

