Vier Spiele Sperre für Dortmunds Lotka

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Lizenzspieler Marcel Lotka von Borussia Dortmund im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von vier Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Der Torhüter war in der Nachspielzeit des Drittligaspiels von Borussia Dortmund II beim FC Ingolstadt am 4. November 2023 von Schiedsrichter Michael Bacher des Feldes verwiesen worden, nachdem er zuvor bei einer Rettungstat mit dem Knie voraus in Gegenspieler Jannik Mause gesprungen war. Der Ingolstädter erlitt dabei einen Nasenbeinbruch.

[dfb]