USA-Reise: Das müssen Fans wissen

Die Nationalmannschaft begibt sich im Oktober auf eine zehntägige Länderspielreise in die USA. Dort stehen Partien gegen die USA (14. Oktober, ab 15 Uhr Ortszeit/21 Uhr MEZ) und Mexiko (17. Oktober, ab 20 Uhr Ortszeit/2 Uhr MEZ) an. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Trip über den "großen Teich".

Warum reist die Nationalmannschaft in die USA?

Die kommende Weltmeisterschaft findet 2026 in den USA, Mexiko und Kanada statt. Elf der 16 Spielorte liegen in den Vereinigten Staaten, zu ihnen zählt das Lincoln Financial Field in Philadelphia, in dem Deutschland am 17. Oktober gegen Mexiko spielt.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler erklärt zum Hintergrund der USA-Reise während der offiziellen FIFA-Abstellungsperiode im Oktober: "Als ich beim DFB angefangen habe, war diese Reise schon so gut wie klar. Mein erster Reflex war - da bin ich ehrlich: Warum machen wir sie eigentlich? Inzwischen sage ich auch: Sie ist gut. Denn nach den beiden Heimspielen gegen Frankreich und Japan im September ist es mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft wichtig, sich auch vor Ort den Fans zu präsentieren, Gespräche zu führen und Kontakte zu knüpfen. Auch wenn wir alle unserer Heim-EM im kommenden Jahr entgegenfiebern, die im Mittelpunkt all unserer Planungen steht, gehört es zu einer professionellen Vorbereitung, frühzeitig auch das nachfolgende Turnier anzugehen, um auch dort optimale Bedingungen zu schaffen. Weil wir über den Tellerrand schauen müssen, die Welt hört nach der EM in Deutschland nicht auf sich zu drehen. Für eine größere Wahrnehmung und Präsenz des deutschen Fußballs, der Bundesliga und ihrer Vereine ist es wichtig, dass sich die besten Spieler Deutschlands auch international zeigen."

Warum findet die USA-Reise im Oktober 2023 statt?

Es gibt keine Möglichkeit, mit der Mannschaft nach der Heim-EM und vor dem WM-Jahr 2026 in das WM-Gastgeberland zu reisen. Die Nationalmannschaft ist im zweiten Halbjahr 2024 im Anschluss an die Europameisterschaft wieder an die Pflichtspiele in der UEFA Nations League gebunden, danach folgen die Partien der WM-Qualifikation.

Auf dem Weg zur Heim-Europameisterschaft 2024 steht das Heim-Publikum klar im Zentrum, in 2023 sind sieben von elf Länderspielen Heimspiele in verschiedenen Regionen Deutschlands.

Ist die USA-Reise mit den Klubs der Nationalspieler, die regelmäßig ausländische Nationalspieler für Reisen abstellen, und mit ihren Mannschaften zum Teil zur Vermarktung auf Auslandsreisen gehen, abgesprochen?

Im März ist auch der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co KG unter dem Vorsitz von Alexander Wehrle, dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, über die USA-Reise informiert worden.

Ist die Nationalmannschaft schon einmal zu Spielen in die USA gereist?

Insgesamt hat die Nationalmannschaft bereits 14 Mal in den USA gespielt, neben den Spielen im Rahmen der WM 1994 reiste sie auch 2013 und 1993 zu Länderspielen in die USA. Insgesamt hat die Nationalmannschaft bislang mehr Auswärts- als Heimspiele absolviert. 560 Mal trat sie im Ausland an, von Ägypten bis Zypern.

Wie sieht das Programm der Nationalmannschaft in den USA aus?

Die Nationalmannschaft misst sich während ihrer zehntägigen Reise in die mit zwei WM-Gastgebern. Nach dem Auftakt gegen die USA am 14. Oktober (ab 15 Uhr Ortszeit/21 Uhr MEZ) in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut spielt das Team von Bundestrainer Hansi Flick am 17. Oktober (ab 20 Uhr Ortszeit/2 Uhr MEZ) in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko.

Die Nationalmannschaft trifft sich am 8. Oktober in Frankfurt und fliegt von dort aus am 9. Oktober nach Boston. In Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts wird sie den Trainingskomplex der New England Patriots aus der National Football League (NFL) und der New England Revolution aus der Major League Soccer (MLS) nutzen und sich dort auf das Spiel gegen die USA vorbereiten. Unmittelbar nach dem Spiel wird die Nationalmannschaft nach Philadelphia weiterreisen. Am 18. Oktober, dem Tag nach dem Mexiko-Spiel, reist sie nach Frankfurt zurück.

Wie kann ich die Spiele in den USA sehen?

Das Spiel gegen die USA am 14. Oktober (ab 15 Uhr Ortszeit/21 Uhr MEZ) wird im deutschen Fernsehen live bei RTL zu sehen sein. Auch die Partie gegen Mexiko (ab 20 Uhr Ortszeit/2 Uhr MEZ) wird live übertragen, der Sender wird noch bekannt gegeben.

Außerdem wird der DFB umfangreich von der Reise auf DFB.de berichten sowie auf den Social-Media-Kanälen der Nationalmannschaft:

Instagram

Twitter

TikTok

Facebook

Warum werden die Spiele so spät angepfiffen?

Die Zeitverschiebung zur amerikanischen Ostküste beträgt aktuell sechs Stunden. Das Spiel gegen die USA wird um 21 Uhr deutscher Zeit und somit zur reichweitenstärksten Prime-Time angepfiffen. Die Partie gegen Mexiko beginnt dagegen erst um 2 Uhr in der Nacht. Mexiko ist Gastgeber des Spiels, die Partie findet im Rahmen der Jubiläumsausgabe der "MexTour" statt. Seit 20 Jahren geht die mexikanische Nationalmannschaft im Sommer auf US-Tour und spielt mehrere Partien in den Vereinigten Staaten.

Warum wohnt die Nationalmannschaft bei den New England Patriots?

Die Nationalmannschaft und die New England Patriots aus der National Football League (NFL) werden sich vor ihren im Oktober in den USA und im November in Deutschland anstehenden Spielen im sportlichen Bereich unterstützen. Diese Zusammenarbeit sieht eine Absichtserklärung vor zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Kraft Sports & Entertainment, einer Abteilung der amerikanischen Kraft Group, zu der die Patriots gehören.

Nach der Vorbereitung des DFB-Teams bei den Patriots in Foxborough trainieren die Patriots im November am DFB-Campus in Frankfurt für ihr NFL-Ligaspiel gegen die Indianapolis Colts am 12. November in Frankfurt. Josh Uche, Linebacker des sechsmaligen Super-Bowl-Champions New England Patriots, war Ende Juni bereits gemeinsam mit weiteren NFL-Profis am DFB-Campus, um sich von den optimalen Trainingsbedingungen zu überzeugen.

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Mit unseren Expert*innen der DFB-Akademie waren wir in den vergangenen Jahren bereits im Austausch mit Klubs aus der NFL, um voneinander zu lernen. Jetzt sind wir sehr stolz darauf, mit einem der erfolgreichsten NFL-Teams überhaupt zusammenzuarbeiten. Die New England Patriots haben den Sport in den vergangenen beiden Jahrzehnten mitgeprägt und entscheidend zur Popularität des American Football, auch über die USA hinaus, beigetragen. Sie sind eines von nur fünf Teams, das Marketingrechte in Deutschland hält. Der Zeitpunkt ist perfekt, die NFL trägt in diesem Jahr erstmals zwei reguläre Ligaspiele in Deutschland aus - in Frankfurt, der Heimat des DFB. 2026 sind dann elf NFL-Stadien Spielorte der Weltmeisterschaft, die die USA gemeinsam mit Kanada und Mexiko ausrichten. Mit der Nationalmannschaft werden wir im Oktober den Trainingskomplex in Foxborough nutzen und darüber hinaus im Rahmen der zehntägigen USA-Reise wichtige Gespräche führen und Beziehungen knüpfen - auch abseits des Sportlichen können wir dabei von einem Global Player wie der Kraft Sports & Entertainment sehr profitieren."

Wie komme ich an Tickets für die beiden Spiele in den USA?

Wer Deutschland in Hartford und Philadelphia unterstützen möchte, kann sich hier nach dem First-Come-First-Served-Prinzip sein Ticket sichern. Wie immer bei Auswärtsspielen ist der Ticketbezug den Mitgliedern des Fan Club Nationalmannschaft vorbehalten. Wer noch auf der Suche nach Flügen in die USA ist, kann gemeinsam mit DFB-Partner Lufthansa auf ein leicht vergünstigtes Flugkontingent nach Boston, New York, Philadelphia oder Washington D.C. zugreifen. Mit dem Code DEAUNRO können unter diesem Link diverse Verbindungen gebucht werden.

Wie sieht das weitere Programm der Nationalmannschaft in diesem Jahr aus?

Nach den Länderspielen im September in Wolfsburg gegen Japan und in Dortmund gegen Frankreich und der USA-Reise im Oktober trifft die Nationalmannschaft im letzten Länderspiel vor Beginn des EM-Jahres 2024 am 21. November auf Österreich. Das Spiel im Ernst-Happel-Stadion in Wien gegen die Mannschaft des deutschen Teamchefs Ralf Rangnick wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Im November wird es zuvor noch ein Heimspiel der Nationalmannschaft geben, das zeitnah bekannt gegeben wird.

