Ulmer Triumph perfekt: Scienza und Wörle sind Spieler und Trainer der Saison

Der SSV Ulm hat nach der Meisterschaft zwei weitere Titel in der 3. Liga eingefahren. Leonardo Scienza und Thomas Wörle sind Spieler und Trainer der Saison 2023/2024. Gewählt wurden sie von den Trainern und Kapitänen sowie den Fans der 20 Drittligisten.

Scienza, mit zehn Toren und 16 Vorlagen bester Scorer der Liga, setzte sich im Fan-Voting auf dem offiziellen Instagram-Kanal der 3. Liga gegen Ole Pohlmann von Borussia Dortmund II durch. Der Ulmer erhielt fast 22.000 Stimmen, Pohlmann knapp 9.000. Ähnlich deutlich fiel der Abstand bei den Trainern aus. Thomas Wörle kam auf 20.000 Stimmen, Kollege Sascha Hildmann vom SC Preußen Münster auf 8.100.

Wie in den Vorjahren hatten im ersten Schritt die Kapitäne und Trainer der Drittligisten eine fachliche Vorauswahl getroffen. Dabei war die Vorgabe, dass kein Spieler und kein Trainer aus dem eigenen Klub gewählt werden durfte. Die beiden Personen jeder Kategorie mit den meisten Stimmen kamen ins abschließende Fan-Voting. Hier bestätigte sich der Trend der Vorauswahl, in der Scienza und Wörle in der Gunst der Experten bereits am höchsten gestanden hatten.

Offizielle Ehrung am letzten Spieltag

Die beiden Gewinner stehen stellvertretend für den Ulmer Sensationserfolg in dieser Saison. Wörle dirigierte den SSV als Coach nach der Meisterschaft in der Regionalliga Südwest zum direkten Durchmarsch in die 3. Liga. Scienza drückte dem Spiel der "Spatzen" auf dem Rasen seinen Stempel auf, der 25-jährige Brasilianer ist mit Abstand bester Vorlagengeber der Liga.

Die Parallelen zur Vorsaison sind frappierend: Auch im Sommer 2023 hatte sich mit der SV Elversberg ein Aufsteiger aus der Regionalliga auf Anhieb zum Meister gekürt, auch die Elversberger stellten damals mit Nick Woltemade und Horst Steffen den Spieler und Trainer der Saison in der 3. Liga.

Offiziell ausgezeichnet werden Leonardo Scienza und Thomas Wörle am Samstag nach dem letzten Heimspiel gegen den SC Verl (ab 13.30 Uhr, live bei MagentaSport) im Rahmen der Meisterehrung für den SSV Ulm. Die Ehrungsdelegation des Deutschen Fußball-Bundes bilden Peter Frymuth als zuständiger DFB-Vizepräsident für die 3. Liga und Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG.

[jb]