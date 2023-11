U 21-Kader mit Rückkehrern Dárdai, Martel und Thielmann

U 21-Cheftrainer Antonio Di Salvo hat seinen Kader für die EM-Qualifikationsspiele am 17. November (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Paderborn gegen Estland und am 21. November (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Essen gegen Polen nominiert.

Im 23-köpfigen Aufgebot für die ersten Heimauftritte der Mannschaft in der laufenden Qualifikationsrunde stehen mit Márton Dárdai (Hertha BSC), Eric Martel und Jan Thielmann (beide 1. FC Köln) drei Spieler, die zuletzt verletzungsbedingt gefehlt hatten.

Di Salvo: "Wir wollen beide Spiele gewinnen"

"Ich freue mich, dass Márton, Eric und Jan wieder dabei sind", sagt Di Salvo. "Sie werden in dieser richtungsweisenden Länderspielperiode eine wichtige Rolle für uns spielen - sowohl auf als auch neben dem Platz. Besonders glücklich bin ich darüber, dass Jan Thielmann nach seinem bitteren Ausfall für die Europameisterschaft im Sommer wieder zurück ist. Im September hat er die Mannschaft in Saarbrücken bereits von der Tribüne aus unterstützt. Wie groß nun seine Vorfreude auf die Rückkehr zur U 21 ist, wurde in den Gesprächen mit mir und dem Verein deutlich. Diese Einstellung und die starke Identifikation mit dem Team sind vorbildlich." Der 21 Jahre alte Offensivmann hatte sich im Rahmen des EM-Trainingslagers im Juni verletzt und verpasste dadurch das Turnier in Rumänien und Georgien.

Mit Blick auf die bevorstehenden Aufgaben sagt der DFB-Trainer: "Estland hat bislang zwar erst einen Punkt geholt, mit Ausnahme der letzten Partie gegen Polen aber sehr enge Spiele abgeliefert. Wir werden gegen sie eine hochkonzentrierte Leistung benötigen. Polen führt die Gruppe an - gegen diese hochklassige Mannschaft erwartet uns also ein echtes Topspiel um den ersten Tabellenplatz."

Di Salvo weiter: "Wir freuen uns auf zwei tolle Heimspiele und brauchen dabei die volle Unterstützung der Fans in Paderborn und Essen. Mit dem Publikum im Rücken wollen wir beide Spiele gewinnen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Europameisterschaft gehen."

#HERZZEIGEN bei der "Lebenshilfe"

Die deutsche U 21 liegt mit sechs Punkten aus zwei Spielen auf dem zweiten Rang der Qualifikationsgruppe D. Aktueller Tabellenführer ist das polnische Team, das ein Spiel mehr absolviert und bereits neun Punkte auf dem Konto hat. Für die Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet, qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei Endrundenteilnehmer zu bestimmen.

Am nächsten Montag kommt das Team in Harsewinkel zusammen, um sich auf die Heimländerspiele vorzubereiten. Im Rahmen der #HERZZEIGEN-Aktivitäten, mit denen die U 21 seit vielen Jahren soziale Projekte und Einrichtungen unterstützt, besucht ein Teil der Mannschaft dort direkt zu Beginn die "Lebenshilfe".

Hier gibt's noch Tickets für die beiden Heimspiele.

[ke]