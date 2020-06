U 21-EM beginnt im März 2021, U 19-EM im Oktober 2020

Als Folge der Covid-19-Pandemie hat das UEFA-Exekutivkomitee den internationalen Spielkalender im Bereich der männlichen U-Nationalmannschaften angepasst. Auf seiner am Mittwoch per Videokonferenz abgehaltenen Sitzung beschloss das Gremium die Verlegung von zwei Endrundenturnieren und modifizierte deren Modus. An den Länderspiel-Phasen im September, Oktober und November des Jahres soll grundsätzlich festgehalten werden. Der Start der neuen U 18-/U 19-Nations-League wird dagegen um ein Jahr verschoben und erst 2021 beginnen.

Meikel Schönweitz, Cheftrainer U-Nationalmannschaften, sagt: "Der von der UEFA angepasste internationale Spielkalender ist insgesamt ein positiver Kompromiss: Es wird einerseits verantwortungsbewusst auf die Covid-19-Pandemie reagiert und die Jungs können sich andererseits auf bevorstehende Länderspiele freuen. Speziell in den Bereichen U 21, U 20, U 19 und U 18 wird es nun unsere Aufgabe sein, auf nationaler Ebene mögliche Terminkollisionen rund um die Länderspiel-Phasen zu vermeiden. Wir möchten mit dem deutschen Fußball zurück an die Weltspitze – dafür ist es unabdingbar, dass wir mit den besten deutschen Talenten antreten, unser Land bei den Endrunden erfolgreich repräsentieren und den kommenden A-Nationalspielern dadurch Erfahrungen auf höchstem internationalen Niveau ermöglichen."

U 21-EM in zwei Phasen

Die U 21-Europameisterschaft 2021 wird in zwei Phasen absolviert. Vom 24. bis 31. März 2021 findet die Gruppenphase mit 16 Teams in vier Gruppen statt. Die Erst- und Zweitplatzierten einer jeden Vierergruppe qualifizieren sich für die anschließende K.o.-Runde. In dieser wird vom 31. Mai bis 6. Juni 2021 das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale gespielt. Als Gastgeberländer für beide Phasen fungieren weiterhin Ungarn und Slowenien. Der 1. Januar 1998 als Stichtag zur Spielberechtigung an jener U 21-EM bleibt bestehen. Ursprünglich hätte das Turnier im Sommer 2021 ausgetragen werden sollen – aufgrund der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Verschiebung der EURO 2020 in den Sommer 2021 hatte die UEFA eine Neuansetzung der U 21-EM bereits angekündigt.

Stefan Kuntz, Trainer der deutschen U 21-Nationalmannschaft, sagt: "Mit der U 21-EM, der EURO der Herren und Olympia wird das Jahr 2021 ein echtes Fußball-Highlight. Durch die Aufteilung der U 21-EM in zwei Phasen können weiterhin die Abstellungsperioden genutzt werden. Die neue Turnierform mit der Austragung der Gruppenphase im März erfordert von allen Beteiligten eine hohe Flexibilität – insbesondere, was Art und Zeitraum der Vorbereitung angeht. Für uns als Trainerteam ist das Wichtigste an dieser Entscheidung aber erst einmal: Wir haben jetzt Planungssicherheit."

Der derzeit laufende Qualifikationswettbewerb wird im September, Oktober und November 2020 zu Ende gespielt. Aktuell liegt die deutsche U 21 in der Gruppe neun mit sechs Punkten auf Platz zwei – und damit einen Punkt hinter Tabellenführer Belgien. Die weiteren Gruppengegner sind Bosnien-Herzegowina, Moldau und Wales. Für die U 21-EM qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die fünf besten Gruppenzweiten. Die Gastgeber Ungarn und Slowenien sind gesetzt.

Streichsbier: "Positiv, wieder konkrete Termine vor Augen zu haben"

Die U 19-Europameisterschaft 2020 wird ebenfalls in zwei Phasen absolviert. Vom 8. bis 14. Oktober 2020 findet die Gruppenphase mit acht Teams in zwei Gruppen statt. Die Erst- und Zweitplatzierten einer jeden Vierergruppe qualifizieren sich nicht nur automatisch für die U 20-Weltmeisterschaft 2021, sondern auch für die K.o.-Runde der U 19-EM. In dieser wird vom 9. bis 18. November 2020 das Halbfinale und das Finale ausgetragen. Zusätzlich spielen die beiden Gruppendritten den fünften europäischen Startplatz für die U 20-WM aus. Das Gastgeberland für beide Phasen bleibt Nordirland. Unberührt von der Verlegung bleibt der 1. Januar 2001 als Stichtag zur Spielberechtigung an jener U 19-EM bestehen. Ursprünglich hätte das Turnier im Juli 2020 ausgetragen werden sollen. Die EM-Qualifikation, die eigentlich im März 2020 angesetzt war, wird Corona-bedingt ebenfalls verschoben: Sie wird nun vom 31. August bis 8. September 2020 gespielt. Deutschland trifft dabei auf Wales, Österreich und Serbien – nur der Gruppenerste löst das EM-Ticket.

Guido Streichsbier, Trainer der deutschen U 19-Nationalmannschaft, sagt: "Die Jungs können ihr großes Ziel weiterhin auf sportlichem Weg erreichen. Das ist eine schöne Nachricht. Daher werden wir auch flexibel genug sein, um uns auf den geänderten Qualifikationszeitraum einzustellen und entsprechende Lösungen zu finden. Wir haben auch in den vergangenen Wochen und Monaten einen engen Kontakt zu den Spielern und ihren Vereinstrainern gehalten. Es ist positiv, nun wieder konkrete Termine vor Augen zu haben, auf die wir gemeinsam hinarbeiten können."

Nations League U 18/U 19 erst in 2021

Losgelöst von der nachzuholenden U 19-EM 2020 für den Jahrgang 2001 absolvieren die Jahrgänge 2002 (U 19-Nationalmannschaft 2020/2021) und 2004 (U 17-Nationalmannschaft 2020/2021) wie geplant im Herbst diesen Jahres ihre ersten Qualifikationsrunden für ihre 2021 regulär stattfindenden Europameisterschaften. Auch die weiteren U-Nationalmannschaften dürfen laut UEFA-Beschluss im Herbst 2020 wieder Länderspiele absolvieren. All dies geschieht vorbehaltlich der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens. Die neue Nations League U 18/U 19 wird verschoben und erst 2021 eingeführt: Sie soll im U 18-Alter beginnen, sich über zwei Saisons ziehen und perspektivisch die U 19-EM-Quali ersetzen.

Die diesjährige U 17-Europameisterschaft (Jahrgang 2003) bleibt somit das einzige internationale Turnier im männlichen U-Bereich, das aufgrund der Covid-19-Pandemie ersatzlos gestrichen wurde – es hätte im Mai 2020 in Estland ausgetragen werden sollen.

