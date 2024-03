U 20 startet mit Sieg gegen Frankreich

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in den Lehrgang im spanischen Oliva Nova gestartet. Gegen Frankreich setzte sich die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf vor 150 Zuschauenden 3:1 (2:0) durch.

"Das war heute ein total verdienter Sieg und ein tolles Spiel der Mannschaft", sagte Wolf. "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, hatten viele Balleroberungen und durch Umschalten ein tolles Tor durch Paul Wanner erzielt, damit sind wir insgesamt hochverdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit war es ein anderes Spiel, da haben wir einiges verteidigen müssen. Wir haben zuletzt gut trainiert und sind zufrieden mit der Entwicklung der Spieler."

Wanner sorgt für die frühe Führung

Beide Teams starteten schwungvoll in die Partie, setzen die gegnerische Mannschaft früh unter Druck und spielten zielstrebig nach vorne. Mit der ersten großen Torchance ging die DFB-Auswahl in Führung. Nachdem die deutsche Mannschaft das Pressing der Franzosen überspielte, fand Nicolas Oliveira mit seinem Ball in die Spitze Keke Topp, der direkt auf Paul Wanner ablegte. Der Offensivspieler von der SV Elversberg blieb im direkten Duell gegen den französischen Keeper Robin Risser eiskalt und lupfte den Ball zur Führung ins französische Tor (12.). Der Torschütze Wanner blieb wenig später nach einem Zweikampf liegen und musste nach einer knappen halben Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Aljoscha Kemlein in die Partie.

Frankreich versuchte in der Folge direkt zu antworten. Nach einem langen Ball aus der französischen Abwehr verfehlte Ayaman Kari knapp das deutsche Tor (17.), kurz darauf blockte Louis Breunig einen Torabschluss von Malamine Effekele (21.). Nachdem Frans Krätzig noch mit seiner Direktabnahme aus elf Metern am französischen Keeper scheiterte (33.), verdoppelte der DFB-Nachwuchs aus der resultierenden Ecke die Führung: Abwehrspieler Tom Rothe traf per Kopfball in die linke Ecke zum 2:0 (34.). Stürmer Keke Topp verpasste es, mit einem Schuss aus der Drehung vom Strafraumrand, die Führung weiter zu erhöhen (39.). So ging es nach 45 Minuten mit einer 2:0-Führung für das DFB-Team in die Kabine.

Krätzig trifft per Kopf

Auch nach dem Wiederanpfiff spielte das deutsche Team selbstbewusst im Spielaufbau und zwang die Franzosen immer wieder zu Ballverlusten. Mittelfeldspieler Krätzig belohnte die Bemühungen des deutschen Teams und köpfte nach einer Flanke von Oliveira zum dritten Tor ein (58.). Vorausgegangen war ein Konter der deutschen Mannschaft über die rechte Seite, nachdem sie auf Höhe der Mittellinie den Ball erobern konnte.

Den bis dahin offensiv eher unglücklich agierenden Franzosen gelang drei Minuten später der Anschlusstreffer. Nach einem langen Ball aus der Abwehr wurde der Ball in den Lauf des französischen Stürmers Noe Lebreton abgefälscht, der zum 3:1 traf (68.).

DFB-Team kontrolliert das Spiel

Die deutsche U 20 behielt anschließend die Kontrolle über das Spielgeschehen und hielt die französische Mannschaft vom eigenen Strafraum fern. Beide Trainer nutzen das Testspiel und nahmen einige Wechsel vor. Trotz der vielen Wechsel gelang es der U 20 die defensive Ordnung zu wahren und bejubelte nach 90 Minuten den Erfolg gegen Frankreich.

Bereits am Montag (ab 15 Uhr) trifft die U 20 erneut auf die französische U 20. Für den Länderspiel-Doppelpack in Spanien hatte Hannes Wolf einen 20-köpfigen Kader nominiert.

[dfb]