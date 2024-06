U 16 verliert erneut gegen die USA

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben nach dem 1:2 am vergangenen Samstag auch den zweiten Vergleich gegen die USA verloren. Im zweiten Spiel gegen "The Stars & Stripes" unterlag die Mannschaft von DFB-Trainerin Melanie Behringer zum Saisonabschluss mit 2:4 (0:3). 1017 Zuschauende verfolgten die Partie live im Stadion Am Schönbusch in Aschaffenburg.

"Die USA waren sehr effizient. Wir hatten mehr vom Spiel, auch insgesamt mehr Torchancen, aber sie haben unsere Fehler direkt bestraft", sagt Behringer nach der Partie. "Uns fehlt noch die Effektivität im letzten Drittel. Die Amerikanerinnen haben körperlich sehr robuste Spielerinnen, in der Hinsicht sind sie uns da aktuell noch voraus."

Gmeinder und Dzaferi treffen für Deutschland

Die deutsche Auswahl startete schwach in die Partie und geriet bereits in der vierten Minute durch ein Tor von Kyndall Schuler in Rückstand. Noch vor der Pause bauten die Amerikanerinnen ihre Führung durch Treffer von Chloe Sadler (14.) und Pearl Cecil (24.) aus. Auch in der zweiten Hälfte agierte die deutsche Mannschaft verhalten, Jaiden Rodriguez erhöhte in der 52. Minute für die USA. Nach mehreren Wechseln fand die deutsche Mannschaft besser ins Spiel, Marie Gmeinder (66.) und Belma Dzaferi (89.) erzielten noch zwei Tore zum 2:4-Endstand.

Der Länderspieldoppelpack gegen die USA ist für die U 16-Juniorinnen der Saisonabschluss. Behringers Fazit: "Absolut positiv, es macht sehr viel Spaß mit den Mädels. Ich freue mich jetzt schon auf die U17 und das Turnierjahr."

[dfb]