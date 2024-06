U 16 unterliegt den USA im ersten Vergleich

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben ihr erstes von zwei Länderspielen gegen die U 16-Auswahl der USA knapp verloren. Im Stadion am Schönbusch in Aschaffenburg unterlag die Mannschaft von DFB-Trainerin Melanie Behringer den Amerikanerinnen 1:2 (0:1) und musste damit im siebten Länderspiel in dieser Saison ihre dritte Niederlage hinnehmen.

Bereits in drei Tagen hat die deutsche U 16 aber die Möglichkeit zur Revanche: Zum Saisonabschluss trifft der DFB-Nachwuchs am Dienstag (ab 11.30 Uhr) an gleicher Stelle erneut auf die USA.

Behringer: "Insgesamt zufrieden mit dem Spiel"

"Insgesamt sind wir zufrieden mit dem Spiel. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und vieles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", sagte Behringer. "Wir gehen dann aber unglücklich mit einem 0:1-Rückstand in die Pause. Im zweiten Durchgang bekommen wir direkt das 0:2. Insgesamt waren es zwei unnötige Gegentore. In Halbzeit zwei haben wir viel durchgewechselt und auch taktisch umgestellt. Das haben wir ergebnisunabhängig bereits vor dem Spiel geplant. Wir sind froh, auf diesem Niveau testen zu können, da die Erkenntnisse aus solchen Spielen wertvoll sind und die Spielerinnen daran wachsen können."

Vor 1175 Zuschauer*innen kam das deutsche Team zwar gut in die Partie, doch US-Kapitänin Scottie Antonucci (17.) traf für die Gäste aus Übersee und sorgte für die Pausenführung. Im zweiten Durchgang erhöhte zunächst Elayna Kocher (47.) auf 2:0 für die USA. Doch der eingewechselten Leni Marie Eggert (61.) vom SC Nienstedten gelang mit ihrem ersten Tor für die deutsche U 16-Nationalmannschaft noch der Anschlusstreffer.

[dfb]