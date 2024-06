U 16-Juniorinnen messen sich mit USA

Zwei Highlights zum Saisonabschluss: Die U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft trifft gleich zweimal in wenigen Tagen auf die USA. Zum ersten Mal duellieren sich die beiden Team heute (ab 17.30 Uhr) im Stadion am Schönbusch in Aschaffenburg. Bereits am Dienstag (ab 11.30 Uhr) trifft die Mannschaft von DFB-Trainerin Melanie Behringer, erneut in Aschaffenburg, wieder auf die Amerikanerinnen. Für den Doppelvergleich hatte Behringer Ende Mai 22 Spielerinnen nominiert. Für die beiden Spiele können im DFB-Ticketshop noch Karten erworben werden.

"Wir freuen uns sehr auf unsere zwei letzten U 16-Länderspiele gegen einen Topgegner aus den USA", sagt Behringer. "In diesen zwei Spielen wollen wir unsere Spielidee auf höchstem Niveau weiter verfeinern und hoffen auf zahlreiche Unterstützung."

Die Heimländerspiele gegen die USA werden die letzten in der laufenden Saison sein. Mitte Mai hatte sich die DFB-Auswahl in ihrem bisher letzten Länderspiel souverän gegen Belgien durchgsetzt.