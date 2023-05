Trophy Tour: WM-Pokal in Berlin präsentiert

32 teilnehmende Länder, 32 Stationen für die FIFA Trophy Tour. Vor der Frauen-WM in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis 20. August 2023 wird der WM-Pokal in allen teilnehmenden Nationen präsentiert. Auf ihrer Weltreise machte das FIFA-Team am Mittwoch einen Halt in Berlin. Präsentiert wurde der Pokal dabei an drei Stationen in der Stadt.

Los ging es in der Katholischen Schule St. Ludwig, wo 22 Mädchen der Fußball-AG an verschiedenen Stationen zeigten, was sie können. Die AG ist ein Teil des Mädchenfußball-Projektes "Alle kicken mit!" des Berliner Fußball-Verbandes (BFV). Es dient dem strategischen Ziel "Integration in den Sport", berücksichtigt jedoch auch weitere Ziele, wie die Förderung des Mädchen- und Frauensports sowie die Förderung der Kooperation von Schule und Vereins-Sport. Projektleiterin Jana Heyde vom BFV, sowie Christine Lehmann, Referentin Mädchenfußball des Verbandes, freuten sich, dass auch zwei Vertreterinnen der Botschaften Neuseelands und Australiens zu Gast waren. Diese sorgten mit einem Quiz und Fragen zu den beiden Austragungsländern der WM für spannende Momente. Ebenfalls zu Gast: Dina und Katja Orschmann vom Regionalligisten Union Berlin, die mit den Talenten ihre Zweikampfstärke unter Beweis stellten.

WM-Kickoff mit Außenministerin Baerbock

Der zweite Halt der Trophy Tour führte in den adidas Flagship Store in der Mitte Berlins. Dort durften ausgewählte Nachwuchsspielerinnen aus den verschiedensten Berliner Vereinen unter Anleitung von Experten ihr eigenes Trikot designen. Influencerin Aleandra half dabei. Das eine oder andere Selfie mit dem Pokal war ein Muss, vor allem in dem Moment, als Nationalspielerin Jule Brand dazu kam. Die Angreiferin vom VfL Wolfsburg stand noch ganz unter dem Eindruck des Einzugs ihres Clubs in das Champions League-Finale und musste ein ums andere Mal von ihrem sagenhaften Assist zum Siegtreffer durch Pauline Bremer in der Nachspielzeit berichten. Nicht nur das, vor allem auch der WM-Pokal sorgte aber auch bei Jule Brand für leuchtende Augen.

Zum Abschluss des Tages wurde die Trophäe schließlich im Auswärtigen Amt präsentiert. Außenministerin Annalena Baerbock hatte zum "WM-Kickoff" geladen, um auf die bevorstehende Weltmeisterschaft einzustimmen, aber auch in verschiedenen Diskussionsrunden aktuelle Themen zu besprechen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Generalsekretärin Heike Ullrich und die beiden Botschafter von Neuseeland und Australien drückten ihre große Vorfreude auf das Turnier aus. Alle waren sich einig, dass die Sportbegeisterung der Bevölkerung in beiden Ländern für eine einzigartige Atmosphäre sorgen wird.

Neuendorf: "Wir haben eine tolle Entwicklung"

In einer weiteren Gesprächsrunde mit Bundesministerin Annalena Baerbock, DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Tugba Tekkal von Scoring Girls sowie TV-Expertin und Weltmeisterin Nia Künzer wurden aktuelle Themen rund um die WM, der Entwicklung des Frauenfußballs, die Bewerbung der Niederlande, Belgien und des DFB für die Frauen-WM 27 sowie den Fußball als gesellschaftspolitische Kraft thematisiert.

Bernd Neuendorf erläuterte zum aktuellen Boom, der nicht nur die gestiegene Sichtbarkeit und Zuschauerinteresse bei Nationalmannschaft und in der Bundesliga, sondern auch die Partnerakquise betreffe: "Wir haben eine tolle Entwicklung, viele Partner dazubekommen und Partner, die auch nur in den Fußball der Frauen investieren möchten: Wir sind auf einem guten Weg." Annalena Baerbock verwies auf das Einende des Fußballs: "Auf dem Rasen ist es ziemlich egal, wo man herkommt, ob die Eltern viel oder wenig verdienen. Wichtig ist, dass man gut kickt."

Der Tag klang aus, wie er begonnen hatte: mit dem Blick auf den Cup und Selfies mit der Trophäe, um die es ab dem 20. Juli in Australien und Neuseeland gehen wird. Die Veranstaltungen im Rahmen der Trophy Tour in Berlin haben jedenfalls auf den verschiedensten Ebenen für viel Vorfreude gesorgt.

