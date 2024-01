Trittel tritt vom Ausschuss-Vorsitz Frauen-Bundesligen zurück

Tobias Trittel, Koordinator Sport Frauenfußball des VfL Wolfsburg, legt mit sofortiger Wirkung sein Amt als Vorsitzender des Ausschusses Frauen-Bundesligen (AFBL) nieder. Als Grund für seinen Rücktritt nennt er in einem Schreiben an die Vereine und den DFB unter anderem die zeitliche Doppelbelastung als Ausschussvorsitzender und Koordinator Sport in Wolfsburg.

Trittel hat allerdings seine Bereitschaft signalisiert, weiter dem Ausschuss und der Fachgruppe Frauen-Bundesligen als Mitglied anzugehören. Ausscheiden wird er dagegen auf eigenen Wunsch aus dem Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball (AFM). Trittel ist seit 2020 Mitglied im AFBL. Der Wolfsburger hatte nach dem gesundheitlich bedingten Rücktritt von Siggi Dietrich im Jahr 2023 den dortigen Vorsitz übernommen.

Tobias Trittel erklärt: "Mit einem hohen Maß an Leidenschaft und Motivation habe ich vor gut einem Jahr den Vorsitz des Ausschusses Frauen-Bundesligen übernommen, von dem ich nun mit sofortiger Wirkung zurücktrete. Die Professionalisierung des Frauenfußballs mit all seinen Facetten war dabei die Triebfeder meines Engagements – und soll es auch weiter bleiben. Leider hat sich in der jüngeren Vergangenheit deutlich gezeigt, dass sich meine persönlichen Einschätzungen im Hinblick auf die notwendigen Entwicklungsschritte für die Frauen-Bundesliga sowie deren Geschwindigkeit deutlich von der Mehrheit der anderen Ligavertreter unterscheiden. Auch vor diesem Hintergrund ist mein Rücktritt vom Ausschuss-Vorsitz der einzig konsequente Schritt."

Mammitzsch: "Wir bedauern die Entscheidung sehr"

DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch sagt: "Wir bedauern die Entscheidung von Tobias Trittel sehr. Wir alle im DFB wissen die sehr gute, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit ihm zu schätzen. Die Weiterentwicklung der Google Pixel Frauen-Bundesliga ist ein wichtiges Anliegen von Tobias, in das er viel Herzblut und Energie steckt. Er hat den mehrmonatigen Prozess zur Erarbeitung des Wachstums- und Professionalisierungsplans eng begleitet und engagiert unterstützt. Wir danken Tobias Trittel für seine Arbeit als Vorsitzender des Ausschusses und sind froh, dass er seine Expertise weiterhin einbringen will."

Kürzlich hatte der DFB den Vereinen einen umfangreichen Plan zur Professionalisierung und zum Wachstum der Google Pixel Frauen-Bundesliga vorgelegt. In dem Konzept sind verschiedene Bereiche und Investitionsbedarfe zur Weiterentwicklung und Professionalisierung der Ligastrukturen identifiziert, darunter die Themen Förder- und Leistungszentren, die Qualifizierung von Trainer*innen und Funktionsteams, die Verbesserung der Strukturen im Schiedsrichterinnen-Bereich, die Infrastruktur in Stadien, die mögliche Optimierung der TV-Berichterstattung sowie die Erweiterung digitaler Angebote für Fans. Auch die Einführung eines Mindestgrundgehalts für Spielerinnen sollte gemäß Konzept geprüft werden. Das weitere Vorgehen ist nun in Abstimmung.

Über die Nachfolge von Tobias Trittel soll baldmöglichst entschieden werden. Den Vereinen der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der 2. Frauen-Bundesliga steht hierbei ein Vorschlagsrecht zu. Die abschließende Entscheidung fällt das DFB-Präsidium.

[as/ag]