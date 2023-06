Trikot-Versteigerung: DFB-Team sammelt fast 65.000 Euro

Die A-Nationalmannschaft der Männer hat mit einer ganz besonderen Aktion fast 65.000 Euro zugunsten der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine gesammelt. Diese Summe brachte die Online-Versteigerung über die digitale Fan-Plattform MatchWornShirt eines vollständigen Trikotsatzes des DFB-Teams aus dem Benefizspiel der Nationalmannschaft gegen die Ukraine ein, das vor rund zwei Wochen in Bremen 3:3 endete.

Die höchsten Summen wurden auf die im Spiel getragenen und im Anschluss unterschriebenen Trikots von Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Jamal Musiala geboten. Goretzkas Trikot wurde für 6371 Euro versteigert, Kimmichs für 6100 und Musialas für 5757 Euro.

Mit dem Benefizspiel gegen die Ukraine in Bremen hatte die Nationalmannschaft das DFB-Engagement für Einrichtungen und Organisationen in der Ukraine fortgesetzt. Der DFB und die Nationalmannschaft engagieren sich seit Beginn des Angriffskriegs mit verschiedenen Hilfsmaßnahmen für die vom Krieg betroffene Bevölkerung in der Ukraine. Im vergangenen Jahr stellte die DFB-Stiftung Egidius Braun gemeinsam mit Partnern bereits mehr als 10 Millionen Euro für Sozialprojekte in der Ukraine zur Verfügung.