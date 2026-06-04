1998: Viertelfinal-Aus gegen WM-Neuling Kroatien

Am 11. Juni beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Deutschland nimmt zum bereits 21. Mal an einer WM-Endrunde teil. In einer Serie blickt DFB.de auf die deutsche WM-Geschichte zurück, von Turnier zu Turnier. Heute: die 14. Teilnahme bei der WM 1998 in Frankreich.

Kurz vor der WM reaktivierte Berti Vogts den zwei Jahre lang verbannten Routinier Lothar Matthäus, der auch mit 37 in München noch unverzichtbar war. Mit 29,8 Jahren hatte der Bundestrainer nun den ältesten deutschen WM-Kader aller Zeiten beisammen. Die Erfahrung reichte für den Gruppensieg, Glanz vermisste man jedoch im Team des Europameisters. Gegen die USA zum Auftakt und den Iran zum Abschluss der Vorrunde gab es 2:0-Siege, gegen Jugoslawien ein 2:2 nach 0:2-Rückstand. Dieses Spiel wurde von Hooligan-Ausschreitungen im Vorfeld überschattet, der Polizist Daniel Nivel in Lens ins Koma geschlagen. Der DFB erwog kurz eine Abreise vom Turnier.

Im Achtelfinale gegen Mexiko (2:1) stand man vor dem Aus, späte Tore von Kapitän Jürgen Klinsmann und EM-Held Oliver Bierhoff verhinderten es. Ausgerechnet im bis dahin besten Spiel setzte es dann die erste Niederlage - nach dem Platzverweis gegen Christian Wörns war WM-Neuling Kroatien in Lyon die Endstation (0:3). Vogts erwies sich nach seinem 100. Länderspiel als Bundestrainer auf der Pressekonferenz als schlechter Verlierer und gab der FIFA die Schuld am Aus - am nächsten Tag ruderte er zurück. Seine Amtszeit endete zwei Monate nach der WM mit seinem Rücktritt.

Wer schoss die deutschen Tore?

Bierhoff, Klinsmann (je 3), Andreas Möller (1). Dazu ein Eigentor des Jugoslawen Mihajlovic.

Wieviel eingesetzte Spieler?

19 - von den Feldspielern sah nur Dortmunds Steffen Freund immer zu.

Fakten

Lothar Matthäus avancierte in Frankreich zum WM-Rekordspieler (25 Einsätze), erst 2022 wurde er von Lionel Messi abgelöst.

Kurioses

Bei der Niederlage gegen Kroatien hatte Deutschland nach gewonnenen Zweikämpfen (105:98), Strafraumszenen (62:43), Ecken (10:5) und Flanken (26:13) jeweils die besseren Werte, aber am Ende stand die höchste WM-Niederlage seit 1958.

Zitat

"Möglicherweise hat es irgendwelche Anordnungen gegeben. Vielleicht ist der deutsche Fußball zu erfolgreich gewesen und soll jetzt bestraft werden." (Berti Vogts nach dem Aus)

Wer wurde Weltmeister?

Frankreich im Finale gegen Brasilien mit 3:0.