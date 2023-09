"Tolle Herausforderung" gegen England

Die neu zusammengestellte deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft trifft knapp einen Monat vor der ersten EM-Qualifikationsrunde in ihrem zweiten Länderspiel der Saison auf England. Anstoß im St. Georges Park in Burton upon Trent ist heute um 12 Uhr. Den ersten Test hatte das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter am Samstag an gleicher Stelle mit 4:1 gegen Dänemark gewonnen. Nun also der Klassiker gegen die Gastgeberinnen.

Die deutsche Startelf: Adamczyk - Deyß, Axtmann, Veit (K), Wallrabenstein - Baum, Janzen, Platner, Bartz - Krüger, Sehitler.

"Gegen England müssen wir noch mal eine Schippe drauflegen"

"Gegen England müssen wir noch mal eine Schippe drauflegen", sagt Kathrin Peter. "Ich erwarte ein Spiel mit hoher Intensität, hoher Spielschnelligkeit. Das wird eine sehr große Herausforderung für uns. Wir freuen uns aber darauf. Wir haben hier im St. Georges Park super Bedingungen. Es wird eine tolle Herausforderung und eine gute Möglichkeit für meine Spielerinnen zu sehen, wo sie stehen."

In der EM-Qualifikation geht es für die U 19 gegen Israel (25. Oktober), Norwegen (28. Oktober) sowie Finnland (31. Oktober). Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr. Dort schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 19-EURO 2024 in Litauen.

[dfb]