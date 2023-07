Tickets fürs A-Team: Das müssen Fans wissen

Im September stehen für die deutsche Nationalmannschaft die nächsten Länderspiele in Vorbereitung auf die UEFA EURO 2024 in Deutschland auf dem Programm. Am 9. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) empfängt das Team von Bundestrainer Hansi Flick in Wolfsburg Japan, am 12. September (ab 21 Uhr) steigt in Dortmund die Partie gegen Vizeweltmeister Frankreich. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Ticketverkauf für Heimspiele der Nationalmannschaft.

Wo kann ich Tickets für Heimspiele der deutschen Nationalmannschaften kaufen?

Tickets sind im DFB-Ticketportal und über das Callcenter +49 69 90 28 38 48 erhältlich.

Wie teuer sind Tickets für Spiele der deutschen A-Nationalmannschaft der Männer?

Eintrittskarten für Spiele des viermaligen Welt- und dreimaligen Europameisters Deutschland gibt es in verschiedenen Kategorien mit Preisabstufungen. Es sind gemäß den Vorschriften des Europäischen Fußballverbandes UEFA ausschließlich Sitzplätze erhältlich, die in der Regel regulär zwischen 25 und 80 beziehungsweise 100 Euro kosten – je nach Stadionkapazität und Gegner können die Preise variieren. Neben den regulären Eintrittspreisen gibt es zahlreiche Ermäßigungen. Im jeweiligen Ticketendpreis ist zudem stets eine Spende in Höhe von 1 Euro an die DFB-Stiftung Sepp Herberger enthalten.

Wie viele günstige Tickets stehen pro Spiel zur Verfügung?

Rund die Hälfte aller Tickets sind in den untersten beiden und damit preisgünstigsten Kategorien erhältlich. Die teuersten Eintrittskarten machen in der Regel im Schnitt nur etwa zehn Prozent aller zur Verfügung stehenden Tickets aus.

Welche Ermäßigungen gibt es?

Für jedes Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gibt es ermäßigte Tickets in allen Kategorien. Darüber hinaus Kindertickets (bis einschließlich 14 Jahre) in Höhe von 10 Euro pro Eintrittskarte, Gruppentickets etwa für Mitglieder der Amateurvereine aus dem für den jeweiligen Spielort zuständigen Landesverband in Höhe von 10 Euro pro Eintrittskarte sowie Tickets für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft, die jeweils 15 Euro kosten.

Für welche Gruppen gibt es darüber hinaus Vergünstigungen?

Der DFB stellt bei Spielen der Nationalmannschaft Jugendleiter*innen und Schiedsrichter*innen aus dem für den jeweiligen Spielort zuständigen Landesverband ein Kontingent an Freikarten als Dankeschön für ihr ehrenamtliches Engagement zur Verfügung. Eintrittskarten für Rollstuhlnutzer*innen und Fans mit Sehbehinderung (jeweils inklusive einer Begleitperson) sowie Gehörlose kosten jeweils 10 Euro. Außerdem nehmen die DFB-Stiftungen sowie die Stiftung der Nationalmannschaft "Wir für Euch" oder auch DFB-Partner wie etwa Volkswagen regelmäßig Spiele des DFB-Teams zum Anlass, um Vertreter*innen von Amateurvereinen oder andere Gruppen wie Geflüchtete zu einem Länderspiel einzuladen.

Wie wichtig sind Ticketeinnahmen für den DFB?

Im Vor-Corona-Geschäftsjahr 2019 betrug der Ertrag aus Ticketverkauf und Hospitality bei Spielen der Nationalmannschaft laut DFB-Finanzbericht 7,35 Millionen Euro, das entspricht einem Anteil von 10,57 Prozent am Gesamtertrag. Diesen Einnahmen stehen vor allem die spielbedingten Kosten wie die jeweilige Stadionmiete und die Ausgaben für den Sicherheits- und Ordnungsdienst gegenüber, die refinanziert werden müssen. Der Aufwand für die Organisation der Heimspiele betrug im Geschäftsjahr 2019 laut DFB-Finanzbericht 5,69 Millionen Euro.

Wie haben sich die Eintrittspreise in den vergangenen Jahren entwickelt?

Die grundsätzlichen Ticketpreise für ein Länderspiel sind in den vergangenen 13 Jahren nicht erhöht worden, vielmehr wurden zusätzliche Ermäßigungen eingeführt.

Wie steht der DFB im Vergleich mit anderen Nationalmannschaften da?

Mit Blick auf die Nationalmannschaften anderer großer europäischer Fußballnationen bewegen sich die Ticketpreise für die deutsche Nationalmannschaft im vergleichbaren Rahmen. In Frankreich etwa kosteten Eintrittskarten für Spiele der Nationalmannschaft zuletzt 25 bis 115 Euro, in Spanien 25 bis 80 Euro, in England 12,50 Pfund (umgerechnet ca. 14,50 Euro) bis 75 Pfund (umgerechnet ca. 87 Euro), in Italien 14 bis 60 Euro und in den Niederlanden 30 bis 65 Euro.

Werden die Ticketpreise regelmäßig überprüft?

Die Ticketpreise werden regelmäßig vom DFB auf mögliche Anpassungen hin geprüft und im Anschluss von der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG sowie dem DFB-Präsidium festgelegt.

Wie hoch ist die Nachfrage nach Tickets?

Seit Aufhebung der Beschränkungen von Zuschauer*innen aufgrund der Corona-Pandemie im November 2021 waren bis auf das Länderspiel gegen Kolumbien Ende Juni in Gelsenkirchen, für das es bei 50.421 Besucher*innen noch wenige Hundert Restkarten gab, alle Partien der Nationalmannschaft mit insgesamt fast 400.000 Fans in den Arenen ausverkauft. Aufgrund dieser hohen Nachfrage findet nur in seltenen Fällen ein Verkauf an den Tageskassen statt. Wir empfehlen einen frühzeitigen Kauf der Karten.

Wo finde ich weitere Informationen rund um den Ticketverkauf?

Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das DFB-Ticketportal.

