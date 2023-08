Tickets für Länderspiele gegen Österreich

Zum Start in die Saison 2023/2024 wartet ein Länderspiel-Doppelpack auf die U 16-Nationalmannschaft: Am 8. September (ab 16 Uhr) und am 11. September (ab 11 Uhr) trifft das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister im ebm-papst Stadion in Landshut auf Österreich. Tickets für die Testspiele sind ab sofort hier erhältlich. Die beiden Aufeinandertreffen werden die ersten Heimspiele für die Mannschaft sein, die in der U 15-Saison zwei Länderspiele im Mai auswärts in den Niederlanden bestritten hat. Dabei gewann der DFB-Nachwuchs das erste Spiel mit 3:0 und unterlag im zweiten Vergleich knapp mit 1:2.

Marc-Patrick Meister, Trainer der U 16-Junioren, sagt: "Mit unserem Nachbarn Österreich haben wir einen interessanten Gegner zum Start in die Saison. Es werden die beiden ersten Heimspiele für die Jungs im Nationaltrikot sein und allein schon deshalb wird es ein besonderes Aufeinandertreffen. Ich hoffe auf viel Unterstützung für unsere Mannschaft."

Tickets, um live im Stadion dabei zu sein, kosten fünf Euro (Sitzplatz). Ermäßigte Tickets werden jeweils für drei Euro angeboten. Darüber hinaus gibt es Gruppentickets ab zehn Personen, die zwei Euro pro Person kosten. Das Stadion öffnet an beiden Spieltagen 60 Minuten vor dem Anpfiff.