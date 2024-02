Tah köpft Leverkusen spät ins Halbfinale

Ligaprimus Bayer Leverkusen hat als bislang erster Bundesligist das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Rheinländer setzten sich gegen Bundesligakonkurrent VfB Stuttgart 3:2 (0:1) durch und bleiben so weiterhin ohne Niederlage in der laufenden Saison. Den entscheidenden Treffer markierte Jonathan Tah (90.). Zuvor hatten Robert Andrich (49.) und Amine Adli (67.) zweimal Stuttgarter Führungstore durch Waldemar Anton (11.) und Chris Führich (58.) ausgeglichen.

Stuttgart startete mutig und ging nach einer Ecke mit der ersten Chance früh in Führung: Angelo Stiller fand Anton am langen Pfosten und der Abwehrchef überlupfte Bayer-Torhüter Matej Kovar per Kopfball. Auch in der Folge stellten die Schwaben die Hausherren meist gut zu und schalteten bei Ballgewinn schnell um.

Bayer hatte viel Ballbesitz, fand aber zunächst keinen Weg durch die Stuttgarter Defensive. Der erste Abschluss der Leverkusener kam erst in der 30. Minute zustande, als Alex Grimaldo aus der Distanz aber zu hoch zielte. Der Spanier kam dem Torerfolg kurz vor der Pause aber näher, seinen Freistoß kratzte VfB-Keeper Alexander Nübel aus dem Eck (42.). Nübel parierte auch aus kurzer Distanz gegen Patrik Schicks Hackentrick (44.). Doch auch Stuttgart schnupperte noch einmal an einem Treffer, Hiroki Ito traf in der Nachspielzeit aber nur das Außennetz (45.+2).

Andrich gleicht schnell aus, Führich antwortet

Bayer kam mit mehr Wucht aus der Pause und hatte durch Schick nach Steckpass von Florian Wirtz gleich die große Ausgleichschance (47.). Zwei Minuten später fiel das 1:1 dann aber doch: Andrich schlenzte den Ball sehenswert aus 18 Metern in den Winkel. Leverkusen nutzte das Momentum und kam nun immer besser ins Spiel.

Nach einem Abspielfehler in der Leverkusener Abwehr führte aber trotzdem wieder Stuttgart: Enzo Millot bediente Führich im Strafraum, der den Ball in den Winkel setzte. Deniz Undav hätte fast nachgelegt, wurde nach feinem Pass von Maximilian Mittelstädt aber noch im letzten Moment geblockt (63.). Die anschließende Ecke bot den Gastgebern die erneute Ausgleichschance: Kovar fand mit seinem Abwurf Florian Wirtz, der auf und davon ging, aber gestört wurde. Den Abpraller setzte Jonas Hofmann neben das Tor (63.).

Tah hat das letzte Wort

Ein weiterer Konter brachte kurz darauf das 2:2, als Wirtz den gerade erst eingewechselten Adli schickte, der Nübel überwand. Die Partie wogte jetzt hin und her, beide Teams suchten mit Tempofußball die Entscheidung. Borja Iglesias' Direktabnahme rauschte nur knapp über das Stuttgarter Gehäuse (75.). Wenig später parierte Kovar stark gegen den durchbrechenden Undav (78.).

Als sich die 30.210 Zuschauer in der ausverkauften BayArena schon auf die Verlängerung einstellten, fand Wirtz in der letzten Spielminute Tah am langen Pfosten, der Nübel mit einem Kopfballaufsetzer zur Entscheidung überwand.

[sid/js]