Stuttgart in Leverkusen, Saarbrücken empfängt Gladbach

Spitzenspiel im DFB-Pokalviertelfinale: Mit Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart treffen der Tabellenführer und Tabellendritte der Bundesliga in der Runde der letzten Acht aufeinander. Überraschungsviertelfinalist 1. FC Saarbrücken aus der 3. Liga hat den weiteren im Wettbewerb verbliebenen Erstligisten Borussia Mönchengladbach zu Gast.

Über ein Heimspiel darf sich auch Hertha BSC freuen. Die "Alte Dame" empfängt den 1. FC Kaiserslautern im Olympiastadion. Außerdem ist Fortuna Düsseldorf zu Gast beim FC St. Pauli, dem Spitzenreiter der 2. Bundesliga.

Die vier Partien des Pokalviertelfinales der Männer werden erstmals über zwei Wochen ausgetragen. Am 30./31. Januar 2024 finden die ersten beiden Viertelfinals statt, in der darauf folgenden Woche (6./7. Februar) werden die Viertelfinalpaarungen komplettiert. Die Halbfinals sind für den 2./3. April terminiert, das Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 25. Mai.

Das Viertelfinale im Überblick

1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf

