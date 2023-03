Studie belegt nachhaltige Zuschauer*innenentwicklung

2022 war ein Jahr der Rekorde für den europäischen Frauenfußball: 91.648 Fans im Camp Nou beim Halbfinale der UEFA Women's Champions League zwischen dem FC Barcelona und VfL Wolfsburg, 87.192 Zuschauer*innen im Wembley-Stadion beim Finale der UEFA Women's EURO 2022 zwischen Gastgeber England und Deutschland - und nicht zuletzt 23.200 Besucher*innen beim Eröffnungsspiel in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga im Deutsche Bank Park zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München. Bei all der Euphorie, die vor allem durch die enorm erfolgreiche EM ausgelöst wurde, stellt sich immer wieder die Frage: Wie nachhaltig wirkt sich diese Entwicklung in den europäischen Ligen aus?

Eine erste Antwort auf diese Frage liefert eine Analyse der internationalen Sportsmarketingagentur Two Circles, die zu Beginn des neuen Jahres 2023 bestätigt: Dieser Trend ist nachhaltig. Insbesondere die vier Nationen England, Deutschland, Frankreich und Schweden, die bei der UEFA Women's EURO 2022 das Halbfinale erreicht haben, verzeichnen nach der ersten Saisonhälfte Rekordzahlen. Gegenüber der Saison 2021/2022 ist die Anzahl an Fans in den heimischen Ligen um durchschnittlich 182 Prozent gestiegen.

Die Euphorie der Europameisterschaft wirkt sich dabei in zwei Topligen besonders positiv aus: Die FA Women's Super League in England übertraf die Gesamtzuschauer*innenzahl von 250.000 aus der Saison 2021/2022 heuer in nur 40 Spielen, also bereits nach erst knapp einem Drittel der aktuellen Spielzeit - ein Zuwachs von 267 Prozent. Auch in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga wurde bereits am 7. Spieltag 2022/2023 die Zahl an Fans der gesamten Vorsaison übertroffen, sie verzeichnet einen Zuschauer*innenanstieg von 261 Prozent. Im internationalen Vergleich liegen diese Ligen somit deutlich vor Frankreich (+24 Prozent) und Schweden (+16 Prozent), die aber auch zulegen konnten.

Highlightspiele sind der Schlüssel

Einen besonderen Anteil für den signifikanten Anstieg der Zuschauer*innenzahlen in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und FA Women's Super League kann auf die Strategie mit Highlightspielen zurückgeführt werden. Dabei finden ausgewählte Partien in großen Stadien statt und werden von den Vereinen und vom Verband mit größerem Marketingaufwand beworben. Dies führte bereits in der ersten Saisonhälfte dazu, dass sowohl in England mit 47.000 als auch in Deutschland mit 23.000 Fans nationale Rekorde aufgestellt wurden.

In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga liegen die Topwerte allesamt über 20.000 Fans pro Spiel. Beim Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und FC Bayern München im Deutsche Bank Park waren es 23.200 Fans, dicht gefolgt vom Topspiel zwischen Meister VfL Wolfsburg und Vizemeister München in der in der Volkswagen Arena mit 21.287 Zuschauer*innen oder der Partie im wohninvest WESERSTADION zwischen Werder Bremen und dem SC Freiburg mit 20.417 Fans. Während in der Vorsaison durchschnittlich 845 Besucher*innen die Spiele der Frauen-Bundesliga sahen, liegt der Schnitt ohne Highlightspiele in dieser Saison bei 1739 und ist demnach im Vergleich zur gesamten Vorsaison um 106 Prozent gewachsen. In England ist es in der ersten Saisonhälfte 2022/2023 im Vergleich zur Vorsaison ein Plus von 86 Prozent (von 1507 zu 2799).

Die Studie belegt: Um die nachhaltige und langfristige Entwicklung und den Erfolg des Frauenfußballs in Europa voranzutreiben, müssen gezielte Strategien entwickelt und Investitionen getätigt werden. Die Highlightspiel-Strategie erweist sich dabei als geeignetes Mittel, um die Sichtbarkeit des Frauenfußballs signifikant zu steigern. Das erste Highlightspiel in der Rückrunde der FLYERALARM Frauen-Bundesliga steht bereits fest: Zum ersten Mal in der Geschichte des Klubs wird der 1. FC Köln ein Heimspiel im RheinEnergieSTADION bestreiten. Am 18. Spieltag treffen die Domstädterinnen auf Eintracht Frankfurt. Für die Partie am Sonntag, 23. April, können im Ticket-Onlineshop Karten erworben werden.

[ag]