Startschuss für 1. Deutsche Futsal-Meisterschaft der Frauen

Historische Premiere in Duisburg: An diesem Wochenende findet in der Sportschule Wedau die 1. Deutsche Futsal-Meisterschaft der Frauen statt. Sechs Teams spielen dabei um den Titel. Der Eintritt ist frei, zudem werden alle Partien live auf DFB-TV und dem YouTube-Kanal des DFB übertragen.

Bei der Auslosung am 5. Oktober wurden die sechs teilnehmenden Teams in zwei Dreiergruppen gelost. In den beiden Gruppen trifft jedes Team einmal auf jeden Gruppengegner. Am Samstag steigen die Spiele in der Gruppenphase: Los geht es um 11 Uhr mit dem Duell in Gruppe A zwischen dem Karlsruher SC und Alemannia Aachen, komplettiert wird die Gruppe vom SV Diez-Freiendiez. Den Abschluss des Spieltags bildet ab 16 Uhr die Partie zwischen dem Magdeburger FFC und dem UFC Münster, die es in Gruppe B zudem mit dem FC Jesteburg-Bendestorf zu tun bekommen.

Finale am Sonntag ab 14 Uhr

Am Sonntag spielen die beiden Gruppendritten Platz fünf aus, zuvor finden ab 10 Uhr die beiden Halbfinals statt, in denen die beiden Gruppensieger auf den Zweiten der jeweils anderen Gruppe treffen. Nach dem Spiel um Platz drei wird zum Abschluss des Events ab 14 Uhr im Finale der erste Deutsche Futsal-Meister der Frauen ausgespielt.

Die sechs teilnehmenden Teams hatten sich über regionale Futsal-Meisterschaften für die Endrunde in Duisburg qualifiziert. Bislang ist die Regionalliga West im deutschen Futsal der Frauen die einzige Spielklasse auf Regionalliga-Ebene mit einem organisierten Meisterschaftsspielbetrieb. Durch die nun erstmals stattfindende Deutsche Futsal-Meisterschaft der Frauen wird auch Teams aus weiteren Landesverbänden die Möglichkeit geboten, an einem bundesweiten Leistungsvergleich teilzunehmen und soll sportliche Anreize zur Einführung eines regelmäßigen Spielbetriebs auf Landesverbandsebene schaffen.

[hr]