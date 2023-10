Spielort-Check Philadelphia: Die sportverrückte Großstadt

Am Mittwoch (ab 2 Uhr MESZ, live in der ARD) steht für unsere Nationalmannschaft das zweite Highlight der USA-Tour auf dem Programm: Im Lincoln Financial Field geht es gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko. Was es abseits des Platzes in der sportverrückten Stadt alles zu entdecken gibt, erfahrt in unserem Spielort-Check, bei dem dieses Mal unser Fan-Club-Mitglied Helmut Ortolf geholfen hat.

Helmut lebt seit mehr als 18 Jahren im 100 Meilen entfernten Manhattan und hat zahlreiche Freunde, die in Philadelphia leben und dort geboren sind. Obwohl die Stadt als hart und rau verschrien sein soll, empfindet er die "Philadelphians" als freundlich und liebevoll.

Gutes Essen und Craft-Beer am Stadion

Unsere mitgereisten Fans dürfen sich in Philadelphia auf eine Stadt mit zahlreichen sportbegeisterten Menschen freuen. Das liegt vor allem auch an den Eagles (American Football) und den Phillies (Baseball). "An beiden Sportvereinen geht nichts vorbei. Sie sind das Sportthema der Stadt", so Helmut. Dennoch sei in den Medien auch schon von der Partie unserer Mannschaft gegen Mexiko berichtet worden.

Ein sehr beliebter Treffpunkt, an dem der Spieltag ideal begonnen oder beendet werden kann, ist das "Xfinity Live". Die große Sportsbar befindet sich gegenüber vom Stadion. "Sie bietet großartiges Essen und eine reichliche Auswahl an Bier", sagt Helmut. Wer direkt im Lincoln Financial Field essen und trinken möchte, wird ebenfalls fündig. Helmut berichtet, dass das Stadion selbst voller guter Restaurants sein soll. Im Anschluss an das Spiel kann man alternativ den Abend im stadionnahen belgischen Gastropub "Monk's Café" ausklingen lassen.

Philly-Cheesesteak und Liberty Bell

Wer sich neben Fußball auch für amerikanische Sportarten interessiert, oder sie kennenlernen möchte, sollte sich unbedingt weitere Spielstätten in Philadelphia anschauen. Der Großteil befindet sich in der Nähe des Lincoln Financial Fields, der Heimat der Philadelphia Eagles. So ist der Citizens-Bank-Park (Baseball) oder das Wells-Fargo-Center (Eishockey) einen Besuch wert. Wer es etwas naturbehafteter möchte, sollte sich die Boathouse Row nicht entgehen lassen: Die Bootshausreihe ist am Schuylkill River gelegen und schließt direkt an den weitläufigen Fairmount Park an.

Die Liberty-Bell ist für alle Fans mit etwas mehr Zeit natürlich ein "Must-See". Außerdem kommt niemand, der die "Rocky"-Filmreihe gesehen hat, an den bekannten "Rocky-Steps" vorbei. Wer Empfehlungen für Speisen braucht, kann sich von Helmut inspirieren lassen: "Hier muss man definitiv ein Philly-Cheesesteak und ein Roast-Pork-Sandwich gegessen haben. Grundsätzlich sollte man in den USA auch mal in ein gutes Steakhouse gegangen sein." Auswahl gibt es in Philly genug.

[od]