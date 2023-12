Spiel ums Olympiaticket: DFB-Frauen auswärts gegen Frankreich

Erste Chance aufs Olympiaticket: DFB-Frauen treten in Frankreich an

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in ihrem Halbfinale des Final Four der neuen UEFA Nations League am Freitag, 23. Februar 2024, auswärts auf Frankreich. Dies ergab die Auslosung, die in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon vorgenommen wurde. Im anderen Semifinalspiel bekommt es ebenfalls am 23. Februar Weltmeister Spanien mit den Niederlanden zu tun.

Die Gewinner der Halbfinalpartien stehen im Finale und sind für Olympia qualifiziert. Eine Besonderheit: Sollte Olympia-Gastgeber Frankreich ins Finale einziehen, ist auch der Gewinner des Spiels um Platz drei bei den Olympischen Spiele dabei. Denn die Französinnen nehmen als Gastgeberinnen automatisch an Olympia teil. Damit haben die DFB-Frauen selbst bei einer Niederlage in Frankreich noch eine zweite Chance auf einen Startplatz für Paris.

"Wir freuen uns sehr über das Los. Frankreich ist eine gestandene und gewachsene Mannschaft, die uns viel abverlangen wird. Wir werden alles reinwerfen müssen. Dass wir das können, haben wir zuletzt gegen Dänemark bewiesen", sagt Interimsbundestrainer Horst Hrubesch. "Wir werden nicht als Favorit in das Final Four gehen. Trotzdem ist klar: Wir haben zwei Spiele, wir wollen beide gewinnen. Dafür muss jede und jeder einzelne alles geben, damit wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen können."

Auswärts im zweiten Spiel

Im Spiel um Platz drei oder in einem Finale, jeweils am Mittwoch, 28. Februar 2024, würden die DFB-Frauen dann aber ebenfalls auswärts in Spanien oder den Niederlanden antreten.

Das DFB-Team hatte durch ein 0:0 im abschließenden Vorrundenspiel in Wales den Sieg in Gruppe 3 perfekt gemacht und sich somit ihren Platz im abschließenden Final-Four-Turnier gesichert.

[dfb]