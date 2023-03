Slomka und Neuendorf losen Pokal-Halbfinale der Frauen aus

Die Halbfinalpaarungen im DFB-Pokal der Frauen werden am heutigen Sonntag (ab 17.15 Uhr) im Rahmen der Sky Bundesliga-Berichterstattung von Mirko Slomka gezogen. Die Ziehungsleitung übernimmt DFB-Präsident Bernd Neuendorf, die Auslosung wird live auf Sky Sport Bundesliga sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App übertragen. Lothar Matthäus, der ursprünglich für die Auslosung vorgesehen war, musste aus privaten Gründen leider absagen.

Ermittelt wurden die Halbfinalisten im Viertelfinale am 28. Februar. Erstmals kam es dabei zu einem ganz besonderen Highlight: Sky übertrug ab 18 Uhr drei Spiele live in der Konferenz und als Einzelspiel, das Bundesligaduell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München am Dienstag (ab 20.30 Uhr, live bei Sky) wurde zusätzlich noch im ARD-Livestream übertragen.

Drei Spiele in einer Konferenz

In der Sky-Konferenz traf am Dienstag (ab 18 Uhr) RB Leipzig, der derzeitige Tabellenführer der 2. Frauen-Bundesliga, auf Bundesligist SGS Essen. Zeitgleich bekam es Zweitligist Carl Zeiss Jena mit dem SC Freiburg zu tun, der 1. FC Köln erwartete Serienpokalsieger VfL Wolfsburg. Am Abend kam es ab 20.30 Uhr (live bei Sky und im ARD-Livestream) zum Bundesligaduell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München. Es konnten sich Zweitligist Leipzig sowie die Erstligisten Freiburg, Bayern und Titelverteidiger Wolfsburg durchsetzen.

Die Halbfinalbegegnungen finden vom 15. bis 17. April statt, das Endspiel im Rhein-Energie-Stadion in Köln steigt am 18. Mai, ab 16.45 Uhr, Eintrittskarten dafür gibt's im DFB-Ticketportal.

[as]