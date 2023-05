Siebert leitet 80. DFB-Pokalfinale

Das Schiedsrichter-Team für das 80. DFB-Pokalfinale in Berlin steht fest: Daniel Siebert wird das Endspiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt leiten. Für den 39-Jährigen ist die Partie aus mehreren Gründen etwas ganz Besonderes.

Während die beiden beteiligten Mannschaften ihre Reise in die Hauptstadt bereits seit fast drei Wochen planen können, hat die Sportliche Leitung der DFB Schiri GmbH jetzt auch die Unparteiischen offiziell nominiert. Beim "Cup-Handover" im Wappensaal des Berliner Rathauses ist die Ansetzung am Montag von Bezirksliga-Schiedsrichter Ender Apaydin verkündet worden.

FIFA-Referee Daniel Siebert aus Berlin darf die Begegnung am 3. Juni um 20 Uhr (live im ZDF und bei Sky) anpfeifen und fiebert dem Heimspiel schon entgegen: "Ich freue mich riesig auf mein erstes Pflichtspiel im Olympiastadion! Ich möchte mit meinem Team und unserer Leistung beim Pokalfinale zu einem schönen und spannenden Fußballfest in meiner Heimatstadt beitragen."

Unterstützt wird der Lehrer an den Seitenlinien von seinen Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn, die Siebert in den vergangenen Jahren schon bei einer Europa- und einer Weltmeisterschaft begleitet haben. Vierter Offizieller ist Daniel Schlager, fünfter Offizieller Lasse Koslowski. Als Video-Assistenten in Köln fungieren Marco Fritz und Dominik Schaal.

Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, sagt: "Daniel ist ein Schiedsrichter mit einer sehr professionellen Ausrichtung. Er hat seine Qualitäten als Schiedsrichter national wie international bei einigen hochkarätigen Spielen unter Beweis gestellt. Obwohl er noch zu den Top-Schiedsrichtern der jüngeren Generation zählt, hat er schon viel Erfahrung. So war er bereits bei der WM 2022 in Katar von der FIFA als Schiedsrichter nominiert, bei der er das deutsche Schiedsrichterwesen sehr würdig repräsentierte. Wir freuen uns sehr, ihm aufgrund seiner bisherigen Leistungen in diesem Jahr die Leitung des DFB-Pokalfinales übertragen zu können und wünschen dem gesamten Team eine erfolgreiche Spielleitung – mit einer bleibenden positiven Erinnerung."

